Ethena se lance sur Hyperliquid pour un partenariat qui redistribue les cartes

Ethena travaillerait sur HyENA, une plateforme décentralisée de trading de contrats perpétuels (DEX perp) bâtie sur le modèle HIP-3 d’Hyperliquid, avec USDe comme unique collatéral. Cette alliance unirait la stabilité d’Ethena à la puissance du moteur Hyperliquid, ouvrant la voie à une nouvelle génération de produits dérivés on-chain. Une collaboration stratégique qui pourrait bien marquer un tournant majeur pour la DeFi en 2025.

Enjeux pour Ethena

Ethena, le fournisseur de stablecoins, n’en serait pas à sa première collaboration, mais celle-ci pourrait bien tout changer. En s’appuyant sur un produit encore récent comme HIP-3, le protocole enverrait un message clair : il place sa confiance en Hyperliquid et ambitionne de devenir le perp numéro 1 de la plateforme.

Son stablecoin, USDe, pourrait occuper une place centrale dans l’utilisation du futur perp DEX. Il s’agit du stablecoin le plus utilisé derrière l’USDC et l’USDT, ce qui en fait un acteur majeur de l’écosystème. Il serait, pour l’instant, l’unique token accepté comme collatéral sur HyENA. Les traders devront en acheter ou en détenir pour ouvrir ou maintenir une position.

Ce mécanisme renforcera naturellement sa circulation et, par conséquent, son rendement. À savoir que l’USDe (et surtout sa version stakée sUSDe) génère un rendement natif de 4 à 6 %, grâce à la stratégie delta-neutre d’Ethena. Les traders perçoivent ainsi un rendement passif même en l’utilisant comme collatéral, ce qui optimise considérablement l’efficacité du capital et attire la liquidité.

USDe APY sur DUNE

Ce n’est pas tout : selon certaines sources, Ethena percevrait une part importante des frais de trading sur HyENA. On parle d’un pourcentage d'environ de 50 % sur les revenus du DEX. Ces revenus pourraient venir alimenter le rendement du sENA (token staké), renforçant encore une fois sa position d’actif majeur.

Enjeux pour Hyperliquid

Si cette collaboration marqurait un tournant pour Ethena, elle constitue également une étape stratégique majeure pour Hyperliquid. Jusqu’ici, le protocole s’était surtout distingué par ses performances techniques et sa liquidité, mais il manquait encore d’un partenaire externe de référence pour valider son modèle HIP-3. Avec HyENA Trade, c’est désormais chose faite.

HyENA devient la première implémentation d’envergure du standard HIP-3, un format qui permet à des équipes tierces de construire leurs propres plateformes dérivées en s’appuyant sur le moteur d’Hyperliquid. C’est une validation « dans le réel », bien plus puissante que n’importe quelle annonce ou testnet.

D’un point de vue plus économique, l’enjeu pour Hyperliquid et son écosystème n’est clairement pas à négliger. Avec environ 10 milliards de dollars de USDe en circulation, une partie de cette masse monétaire pourrait être redéployée sur HyENA, alimentant directement les volumes et la profondeur de marché du moteur Hyperliquid.

En devenant le moteur sous-jacent du protocole détenant le 3ᵉ plus gros stablecoin, Hyperliquid s’impose progressivement face aux géants du secteur comme Bybit, Kraken ou peut-être même Coinbase et Binance. En combinant vitesse d’exécution, une expérience utilisateur similaire à celle d’une plateforme centralisée et une architecture qui permet la décentralisation, il réunit peu à peu les qualités des CEX et des DEX en un seul produit.

En devenant un véritable CEX décentralisé, il détient désormais, au-delà de la technologie, une autre qualité essentielle : celle de la crédibilité. Grâce à l’intégration d’Ethena, les acteurs professionnels voient dorénavant dans USDe un collatéral de qualité, et dans Hyperliquid un écosystème sérieux, loin de l’image de « ferme à airdrops » ou d’expérimentations éphémères.

À noter que même si le track record est excellent, la stratégie delta neutre d’Ethena comporte de gros risques, nous ne sommes pas à l'abri d’une mauvaise gestion et la trésorerie reste assez floue par moment.

HyENA, la genèse d’un produit qui pourrait être une référence

Construit sur le CLOB (Central Limit Order Book) d’Hyperliquid, HyENA garantit une exécution en moins de 200 millisecondes, une profondeur de marché réelle et une expérience utilisateur comparable à celle d’un CEX, tout en restant entièrement non-custodial et sans KYC. C’est la preuve qu’un trading institutionnel peut s’opérer directement on-chain, sans aucun compromis sur la performance.

CLOB Central Limit Order Book est un système de carnet d’ordres centralisé où les ordres d’achat et de vente sont regroupés, triés par prix et exécutés lorsqu’ils se croisent. Il permet une formation de prix transparente, une liquidité continue et une exécution rapide, comme sur les bourses traditionnelles. Contrairement à un AMM (Automated Market Maker), où les prix sont déterminés par une formule et la liquidité fournie par des pools, le CLOB repose sur les ordres réels des traders.

Sur le plan économique, le modèle pourrait se révéler tout aussi innovant : une gouvernance qui serait partagée entre ENA et HYPE instaurerait un alignement inédit entre les deux protocoles. Les détenteurs d’ENA pourraient capter de la valeur grâce au « fee switch » et à la demande croissante de USDe, tandis que les stakers de HYPE pourraient profiter du revenue sharing HIP-3 et de la montée en puissance du moteur Hyperliquid.

Enfin, grâce à l’architecture permissionless de HIP-3, HyENA pourrait évoluer vers des produits multi-actifs :

Cryptos

Indices

Matières premières

Stock

Chaque nouveau marché déployé renforcerait à la fois la liquidité d’Hyperliquid et l’écosystème d’Ethena, créant un effet réseau unique. Ce déploiement serait donc bien plus qu’un simple lancement, ce serait un modèle long terme qui allierait infrastructure, rendement et gouvernance.

