Scores de crédit sur Ethereum : innovation de la finance décentralisée ou cauchemar pour la confidentialité ?

L’introduction des scores de crédit sur Ethereum pourrait transformer la finance décentralisée. Présentés comme un outil d’accès au crédit sans collatéral, ils soulèvent aussi des questions sur la vie privée et la gouvernance du réseau. Cette évolution remet-elle en cause les principes fondamentaux de la DeFi ?

L’arrivée des scores de crédit sur Ethereum et ses conséquences possibles

La finance décentralisée (DeFi) dans l'univers des cryptomonnaies repose sur l'idée de créer des applications sur une blockchain afin de proposer des services financiers fonctionnant directement sur ces réseaux, sans passer par des intermédiaires comme les banques ou d'autres institutions. L'idéal de la DeFi est de permettre à chacun d'accéder librement à des services financiers sans dépendre d'une entité centralisée.

Paradoxalement, l'écosystème Ethereum, ainsi que les autres blockchains de smart contracts, repose largement sur l'utilisation de stablecoins. Ces cryptomonnaies sont conçues pour suivre la valeur du dollar. Bien que certains mécanismes aient été développés pour les émettre de manière plus ou moins décentralisée, la majorité des stablecoins sont émis par des entreprises centralisées, comme Tether et Circle, qui garantissent la parité entre leurs stablecoins (USDT et USDC) et le dollar.

Hier, Etherscan, le site facilitant l'accès aux données on-chain d'Ethereum, a annoncé la création d'un nouvel outil : les « Credit Scores » ou « scores de crédit » en français.

Exemple d'un score de crédit trouvé sur Etherscan

Selon Etherscan et Blockchain Bureau, l'entreprise chargée du calcul de ce score, cet outil pourrait, à terme, permettre la création de nouveaux services. Par exemple, ces scores de crédit offriraient aux utilisateurs la possibilité d’emprunter des fonds non plus en contrepartie d’un collatéral, mais sur la base de leur réputation.

Etherscan n’est cependant pas le seul acteur à s’intéresser à ce type de produit. Au mois de décembre 2024, Brian Armstrong, directeur général de Coinbase, avait d’ailleurs répondu à un internaute sur le réseau X en indiquant que la plateforme préparait elle aussi des scores de crédit.

Si cette nouvelle peut sembler positive au premier abord, elle soulève en réalité de nombreuses préoccupations. L’introduction de ce type de notation pourrait en effet conduire à l’exclusion de nombreux utilisateurs, notamment ceux dont les adresses sont trop récentes pour obtenir un score suffisant, ou encore ceux ayant une mauvaise note.

Un tel outil rappelle évidemment l’épisode Chute libre (Nosedive) de la saison 3 de Black Mirror, où un personnage voit son score social chuter rapidement, lui interdisant l’accès à certains services. Ce type de mécanisme existe d’ailleurs déjà en Chine depuis 2020, en lien avec le yuan numérique, la monnaie numérique de la banque centrale (MNBC) chinoise.

Scores de crédit et MNBC, des outils dignes d'une fiction et du régime chinois

L’ajout de scores de crédit sur Ethereum pourrait entraîner d’importantes dérives menaçant la vie privée et la liberté d’échange de ses utilisateurs.

De plus, étant donné qu’Ethereum et les autres blockchains à smart contracts dépendent fortement des stablecoins adossés au dollar, un fork pourrait permettre aux autorités étatsuniennes de contraindre les émetteurs de stablecoins à légitimer une chaîne au détriment de l’autre.

C’est ce qui s’est produit lors de la transition d’Ethereum vers la preuve d’enjeu (PoS) : les émetteurs de stablecoins, les applications de finance « décentralisée » et les plateformes d’échange ont soutenu la migration en abandonnant la chaîne restée en preuve de travail (PoW).

Bien que ce scénario puisse sembler improbable, on pourrait imaginer une situation où les autorités étatsuniennes useraient de leur influence pour orienter les émetteurs de stablecoins ainsi que les entreprises impliquées dans le staking et le restaking d’ETH vers un fork plus facilement contrôlable, et ce, sans même avoir besoin de mener une attaque à 51 %.

Une fois une telle attaque mise en place, le gouvernement des États-Unis disposerait de tous les outils nécessaires, scores de crédit et stablecoins, pour contrôler, censurer et restreindre l’utilisation d’Ethereum.

