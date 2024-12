La dette française dépasse 3 300 milliards d'euros : est-il temps de se tourner vers Bitcoin ?

Les enjeux liés à la politique monétaire et au remboursement de la dette sont les grands absents des débats politiques, comme si ces sujets n’étaient pas essentiels, voire prioritaires.

En effet, aucun gouvernement français de ces dernières décennies n’a réussi ni même tenté sérieusement de réduire la dette nationale. Une croissance incontrôlée de la dette est insoutenable pour le développement économique du pays et pourrait entraîner des conséquences dramatiques, obligeant l’État à réduire ses dépenses de manière précipitée.

En cette fin d’année 2024, la dette française franchit un nouveau seuil critique, atteignant 3 300 milliards d’euros, soit 113,7 % du Produit intérieur brut (PIB).

Certains économistes, régulièrement invités sur les plateaux télévisés ou auteurs d’ouvrages, tentent de minimiser ce problème en avançant que la France dispose d’importants capitaux, notamment en biens immobiliers et monuments historiques justifiant sa dette.

Cependant, cet argument repose sur des idées erronées ou une profonde malhonnêteté. Si la dette continue de croître à ce rythme, la France pourrait bientôt ne plus disposer d’un patrimoine suffisant pour justifier son endettement. Plus inquiétant encore, le véritable danger surviendra lorsque les prêteurs cesseront de financer le pays.

Lors de la conférence Surfin' Bitcoin 2024, nous avons accueilli Yorick de Mombynes, Conseiller référendaire à la Cour des comptes, qui a expliqué les conséquences potentielles d’une telle situation :

« Il y a notamment des pays en développement dans les années 80/90 qui ont fait défaut, comme en Argentine et au Mexique. Et là c'est catastrophique parce que les États, et donc les citoyens, deviennent les prisonniers de décisions des prêteurs, des derniers acteurs qui veulent bien prêter, et notamment le FMI. Donc ça pose un problème de souveraineté monétaire, à un moment donné une démocratie se retrouve sous la coupe de démocrates non élus d'une organisation internationale. »