Que pensent les populations des cryptomonnaies ? Tour d'horizon d'un rapport de Chainalysis

Les cryptomonnaies se développent et recouvrent un sujet d’une importance croissante dans le secteur public. Un nouveau rapport de Chainalysis, entreprise spécialisée dans l’analyse de la blockchain, vise à déterminer ce que les populations du monde entier pensent des cryptomonnaies.

Perceptions relatives aux cryptomonnaies

Une nouvelle enquête de la société d'analyse blockchain Chainalysis montre que plus de la moitié des personnes interrogées lors de son enquête sont d’accord sur le fait que les cryptomonnaies représentent une forme de monnaie valide.

Cependant, la majorité voient ces cryptomonnaies comme des objets utilisés principalement par des acteurs malveillants et criminels, même si l’on observe une distinction géographique avec certains pays occidentaux plus modérés sur la question.

Il est d’ailleurs intéressant de mettre cette réponse en perspective, puisque la moitié des personnes interrogées pensent de manière paradoxale que la crypto aurait un impact positif sur notre système financier et se montrent confiantes dans le potentiel de croissance futur du secteur.

Figure 1 - Sentiment sur l'adoption des cryptomonnaies dans la société

Il faut également noter l’optimisme qui distingue l’Amérique latine des autres régions sur ces questions, reflet des dures réalités économiques auxquelles doivent faire face les pays de cette région. Cela souligne ainsi le potentiel des cryptomonnaies à fournir des solutions financières viables dans des environnements difficiles.

Il est également intéressant de comprendre que dans les régions à forte tendance pessimiste, le niveau de compréhension sur la validité et le rôle des cryptomonnaies reste assez faible.

Figure 2 - Sentiment sur l'importance d'investir des ressources dans les cryptomonnaies pour mener à bien des enquêtes

Malgré ces sentiments plutôt personnels, la très grande majorité des répondants font preuve de pragmatisme en s'accordant sur le fait que les cryptomonnaies sont un sujet pertinent pour les enquêtes et qu’il faut investir davantage de ressources pour développer des capacités d’enquêtes plus importantes dans ce domaine.

Les organismes publics dans les enquêtes sur les cryptomonnaies

Globalement, les affaires liées aux cryptomonnaies prennent plus de temps à résoudre que les affaires financières ou criminelles traditionnelles. En moyenne, les enquêtes liées aux cryptomonnaies prennent 8,5 mois du fait de leur complexité, contre 7,3 mois pour les affaires traditionnelles.

Figure 3 - Typologies des crimes impliquant des cryptomonnaies

Dans cette catégorie, il est très intéressant de noter les différentes formes de crimes liées aux cryptomonnaies relevées par les agents publics en fonction de leur localisation.

En Amérique du nord et en Europe, ce sont les fraudes, les escroqueries et la cybercriminalité qui ressortent le plus. Alors qu’en Amérique latine, compte tenu du paysage socio-économique (inflation et instabilité monétaire), il y a un usage illicite plutôt lié à la fraude aux avantages fiscaux, aux violations des valeurs immobilières ou encore dans le cadre d’homicides ou de délits électoraux.

Figure 4 - Part des enquêtes incluant des cryptomonnaies dans les différentes régions du monde

Outre ces quelques particularités, toutes les régions voient croître l’implication des cryptomonnaies dans les diverses formes de criminalités au cours des dernières années.

Le problème étant que la majorité des répondants se déclarent insatisfaits des ressources humaines et techniques disponibles pour répondre à cette dynamique. Il existe un réel besoin de recrutement et de spécialisation mais aussi de concertation régionale, afin de comprendre les défis spécifiques auxquels sont confrontés les différentes régions du monde.

Cette enquête montre l’importance, pour les agences publiques, de rester attentives et d’investir des moyens humains et techniques dans les cryptomonnaies pour ne pas se faire distancer par des technologies de ruptures qui évoluent à une vitesse vertigineuse.

