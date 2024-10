Tether : 6 millions d'USDT gelés à la demande du ministère de la Justice des États-Unis

Tether a récemment collaboré avec le ministère de la Justice des États-Unis pour geler plus de 6 millions de dollars d’USDT, liés à une escroquerie de confiance en Asie du Sud-Est. Cette coopération met en lumière l’engagement de l'entreprise à lutter contre l’usage illicite des cryptomonnaies, mais révèle également le manque de résistance à la censure des blockchains.

Tether aide le ministère de la Justice pour geler des fonds

La semaine dernière, Tether a annoncé avoir assisté le ministère de la Justice des États-Unis dans la saisie de plus de 6 millions de dollars d'USDT, suspectés d'être liés à une escroquerie de confiance opérant en Asie du Sud-Est.

Dans ce type d'escroquerie, les fraudeurs manipulent les victimes en gagnant leur confiance, souvent à travers des contacts via les réseaux sociaux. Une fois la relation de confiance établie, les escrocs incitent les victimes à investir dans des plateformes de cryptomonnaies fictives où il est impossible de retirer ses fonds.

Ainsi, Tether aurait pleinement collaboré avec les autorités, et le bureau du procureur des États-Unis à Washington, D.C., a publiquement salué l'assistance de l'entreprise dans le transfert des actifs, selon un communiqué de presse publié jeudi dernier.

À cette occasion, Paolo Ardoino, directeur général de Tether à déclaré :

« Tether est fermement engagé à assister les agences de sécurité du monde entier pour empêcher l'utilisation abusive des cryptomonnaies. Nous sommes prêts à collaborer avec les agences gouvernementales et à fournir tous les outils nécessaires pour que les acteurs malveillants soient traduits en justice et que, finalement, les victimes soient soutenues. »

D'après le communiqué de presse de Tether, l'entreprise aurait aidé la Justice étatsunienne dans plusieurs enquêtes, aboutissant à la saisie de près de 15,4 millions de dollars en USDT depuis le début de l'année.

Depuis ses premières collaborations avec les autorités, Tether aurait participé à plus de 180 enquêtes à travers 45 juridictions, gelé 1,8 milliard de dollars, redistribué plus de 128 millions d'USDT à leurs propriétaires légitimes et aux autorités, et bloqué volontairement 1 850 portefeuilles liés à des activités illicites dans le monde.

L'aide de Tether améliore l'image de cryptomonnaies, mais pourrait-elle affaiblir les blockchains ?

Cette collaboration avec les autorités illustre la volonté de Tether de rassurer les investisseurs, en particulier institutionnels et professionnels, sur la lutte contre l'utilisation illicite des cryptomonnaies.

Cependant, les dernières données de Chainalysis montrent que l'usage illicite des cryptomonnaies reste très marginal. En 2023, seulement 0,34 % des transactions en cryptomonnaies étaient liées à des activités illicites, soit une baisse de 0,1 point par rapport à 2022 et de 0,95 point par rapport à 2019.

Cela s'explique principalement par le fait que l'historique des blockchains est public et très facilement traçable, rendant les cryptomonnaies peu attrayantes pour commettre des délits.

De plus, le fait que Tether puisse geler des fonds à la demande des autorités démontre la vulnérabilité des blockchains face aux interventions gouvernementales.

En effet, une grande partie de la finance décentralisée (DeFi) repose sur des stablecoins, et pourrait être entièrement censurée, ou au moins fortement impactée, si les autorités des États-Unis décidaient de mener une action de grande envergure contre les cryptomonnaies.

Source : Tether, ministère de la Justice des États-Unis

