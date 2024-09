De l’octogone à Bitcoin : Renato Moicano, la star de l’UFC, se lève pour le BTC

Renato Moicano, vainqueur à l'UFC Paris, ne se contente pas de briller sur le ring. En appelant à explorer le Bitcoin et l’école de l’économie autrichienne, il livre un message fort contre les monnaies traditionnelles.

Renato Moicano frappe fort : c’est un KO technique pour les monnaies fiat

Le combattant brésilien de MMA, Renato Moicano, se démarque dans le classement des poids légers de l’UFC en occupant la 106e place. Ce samedi 28 septembre 2024, lors de l'UFC Paris, il a triomphé contre Benoît Saint-Denis par arrêt du médecin au 2e round.

Au terme de son combat, plutôt que de se concentrer sur son prochain adversaire, le combatant a utilisé son interview post-combat pour encourager le public à découvrir « Democracy: The God That Failed » de Hans-Hermann Hoppe.

Renato "Sound Money" @moicanoufc beats the odds, upsets Benoit Saint Denis in his own country, and then spits a promo for Hoppe's Democracy The God That Failed. Warrior. *Some adult language* pic.twitter.com/HGaoYYTgJt — Mises Institute (@mises) September 28, 2024

L'école autrichienne prône des principes tels que la libre entreprise, la décentralisation et une critique de l'intervention gouvernementale. À travers le prisme du Bitcoin, ces idées se manifestent par une alternative monétaire qui échappe au contrôle des États, favorisant la liberté individuelle et la protection contre l'inflation et la manipulation financière.

Ce n'est pas une première, puisqu'il avait déjà par le passé captivé l'attention en recommandant les écrits de Ludwig von Mises, un pionnier de l'économie autrichienne. Il avait alors déclaré avec ferveur :

Si vous vous souciez de votre p*tain de pays, lisez Ludwig von Mises et les 6 leçons de l'école économique autrichienne, enfoirés. Renato Moicano

Cette déclaration a provoqué une vague d'intérêt, entraînant des milliers de téléchargements gratuits des œuvres de Mises en format PDF sur Amazon, ainsi qu'une forte montée en popularité d'autres livres de l'auteur dans la section économie du site.

Bitcoin : en quête de liberté pour se libérer de la cage dorée

À mesure qu'il commençait à gérer ses gains, Renato Moicano a ressenti le besoin de comprendre les rouages du système financier. Pour lui, le Bitcoin représente une protection contre la « tyrannie gouvernementale » et l'inflation.

Bien qu'il reconnaisse la volatilité de cette cryptomonnaie, il la considère comme une option plus fiable que de « faire confiance à une monnaie soutenue par des politiciens et des promesses ». Éduqué sur le Bitcoin et l'économie autrichienne, Renato Moicano a pris la décision radicale de ne plus conserver son argent à la banque.

J'aime Bitcoin, j'aime la décentralisation. Renato Moicano dans une interview de MMA Hour

Ainsi, en avril dernier il demandait à recevoir son bonus de fin de combat d’une valeur de 300 000 dollars en BTC. Bien qu'il n'ait pas réussi à sécuriser le bonus sous cette forme, le Brésilien a marqué les esprits avec un discours peu conventionnel après son match, louant tout ce qu’il apprécie en Amérique, de la Constitution jusqu’à la propriété privée.

Fort de cette attention, il sollicitera une invitation sur le podcast de l'économiste autrichien Saifedean Ammous. Le psychologue canadien Jordan Peterson a qualifié ce discours post-combat « d'incroyablement génial », une opinion largement partagée par la communauté Bitcoin.

What a world. The satirists are Christian; the left shills for Big Pharma; and the deadly boxers have become profound economic philosophers. — Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) April 14, 2024

Cet intérêt croissant s'inscrit dans une dynamique plus large, à l'image de Khabib Nurmagomedov qui a déjà intégré les paiements en Bitcoin pour ses combattants au sein d'Eagle FC.

Avec de telles icônes, l'avenir du Bitcoin dans le MMA s'annonce explosif, un phénomène à surveiller de près.

