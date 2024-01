Le montant des cryptomonnaies volées dans le monde a chuté de 54 % en 2023

Des vols aux montants moins importants, mais plus d’incidents isolés. C’est ce qui ressort d’une publication de Chainalysis, qui se penche sur les vols de cryptomonnaies pour l’année 2023. Qu’y apprend-on ?

Les montants volés 54 % moins élevés pour l’année 2023

Chainalysis rappelle que l'année 2022 avait malheureusement battu tous les records, avec des vols de cryptomonnaies qui avaient totalisé 3,7 milliards de dollars. Pour 2023, ce montant ne s’élève « que » à 1,7 milliard de dollars. Fait particulièrement notable, le nombre d’incidents comptabilisés a quant à lui augmenté. On en dénombre en effet 231, contre 219 en 2022.

Montants volés VS nombre de vols depuis l’année 2016

Ce que cela veut dire, c’est que les malfaiteurs ont procédé à un nombre plus élevé de vols, mais que les sommes qu’ils sont parvenus à récupérer sont moins importantes que l’année dernière. Comment l’expliquer ? Tout d’abord, parce que la provenance de ces fonds volés a varié en l’espace de 12 mois :

« Les hackers ont volé 1,1 milliard de dollars depuis les protocoles DeFi. C’est une somme 63,7 % moins élevée que la valeur totale volée sur les plateformes DeFi l’année dernière. »

Historiquement, ce sont en effet les plateformes de la finance décentralisée qui étaient visées, et celles-ci contiennent souvent une quantité importante de fonds. Mais c’est désormais moins le cas, même si elles représentent toujours la majorité des fonds volés en 2023.

L’évolution des stratégies des hackers

On note cette année l’apparition des portefeuilles en tant que cible des hackers. On se souvient ainsi de l’attaque d’Atomic Wallet, qui a eu lieu en juin dernier. Les malfaiteurs, originaires de Corée du Nord, avaient pu repartir avec un total d’environ 129 millions de dollars. En général, les hackers ont eu tendance à viser non pas les blockchains directement, mais les réseaux et fonctionnalités les entourant :

« Les vecteurs d’attaques on-chain ne viennent pas de vulnérabilités inhérentes aux blockchains, mais plutôt à des vulnérabilités dans les composants on-chain d’un protocole DeFi, par exemple leurs smart contracts. »

Le rapport note aussi une augmentation des attaques provenant de Corée du Nord : les hackers ont mené une vingtaine d’actions, qui ont cependant permis de rassembler moins de fonds qu’en 2023. Cela montre cependant que les malfaiteurs quels qu’ils soient sont de plus en plus agiles quand il s’agit de trouver des vecteurs d’attaque :

« Il est clair que les hackers deviennent de plus en plus sophistiqués et diversifiés dans leurs attaques. La bonne nouvelle, c’est que les plateformes cryptos deviennent elles aussi plus sophistiquées en termes de sécurité et de réaction aux attaques. »

Par ailleurs, le rapport de Chainalysis note que les forces de l’ordre sont de plus en plus formées aux vols de ce type. L’entreprise estime donc que les montants des fonds volés en cryptomonnaies continueront de décliner.

Source : Chainalysis

