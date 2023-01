Les revenus des ransomwares ont baissé de 40 % en 2022, qu’est-ce que cela signifie ?

Selon Chainlasysis, les revenus des ransomwares ont fortement chuté entre 2021 et 2022, passant de 766 à 457 millions de dollars. Si ces chiffres sont encourageants, il y a néanmoins quelques subtilités à prendre en compte pour faire une lecture pertinente de ces statistiques.

Les revenus des ransomwares ont chuté en 2022

Dans sa dernière étude sur les ransomwares, la société d’analyse on-chain Chainalysis montre que les revenus de ces logiciels pirates sont ont baissé en 2022. En effet, comme le montre le graphique ci-dessous, cette donnée est passée de 766 millions à 457 millions de dollars, soit une baisse d’un peu plus de 40 % :

Figure 1 – Revenus des ransomwares de 2017 à 2022 selon Chainalysis

Toutefois, Chainalysis appelle à la prudence dans l’interprétation des données, car elle explique que toutes les adresses crypto des attaquants n’ont pas encore été identifiées, ce qui laisse une marge d’erreur aux chiffres. Pour donner un point de comparaison, si les attaques de 2021 sont aujourd’hui quantifiées à 766 millions de dollars, la société avait, dans un premier temps, annoncé 602 millions dans son rapport initial.

En revanche, bien que cette baisse de revenus soit bel et bien concrète, cela ne signifie pas pour autant que les attaques ont chuté, mais plutôt qu’elles sont moins rentables qu’avant. D’ailleurs, le nombre de souches de ransomwares aurait considérablement augmenté en 2022, et aurait été estimé à plus de 10 000.

Cette métrique peut aussi montrer une concurrence grandissante dans cette industrie frauduleuse, mais Chainalysis estime qu’il est en réalité plus probable qu’une même organisation criminelle peut utiliser plusieurs souches de logiciels malveillants.

La lutte contre les rançongiciels s’intensifie

Si les ransomwares sont toujours une réalité qu’il ne faut pas nier, la lutte contre ceux-ci semble montrer des progrès. Comme nous venons de le voir, les hackers multiplient les souches de rançongiciels qu’ils utilisent afin de maximiser leurs profits, et cela se traduit par une durée d’utilisation desdits programmes en forte baisse depuis 10 ans. En effet, ceux-ci étant passés de 3 907 jours en moyenne à 70 :

Figure 2 – Nombre moyen de jours d’utilisation d’une souche de rançongiciel

Par ailleurs, les sociétés sont aujourd’hui mieux sensibilisées aux cyberattaques qu’il y a 10 ans, et si des progrès sont encore à faire, les compagnies d’assurances incitent de plus en plus les entreprises à prendre des mesures pour assurer ce risque.

Par extension, cette plus grande difficulté à être remboursé par l’assurance inciterait les sociétés à réfléchir à deux fois avant de payer des rançons. En quatre ans, le paiement de ces dernières serait ainsi passé de 76 à 41 % d’après les données rapportées par Coveware à Chainalysis :

Figure 3 – Paiements des rançons en cas d’attaques

Un autre facteur pouvant expliquer cette baisse peut se trouver dans une recommandation publiée fin 2021 par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC). En effet, celle-ci décourageait le règlement des sommes exigées par les ransomwares, sous couvert que cela pouvait aller à l’encontre des sanctions prises contre certains acteurs, créant ainsi un risque de poursuites juridiques, et contribuant de fait à la baisse des paiements.

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Source : Chainalysis

