Ransomwares : 2023 a été une année record avec plus de 1,1 milliard de dollars extorqués

En 2023, les revenus des ransomwares ont explosé à la hausse malgré une baisse marquée en 2022. Dans sa dernière étude, Chainalysis plonge ainsi dans ces chiffres, qui ont atteint un record l’année dernière.

En matière de cybersécurité, les ransomwares sont un risque non négligeable pour les entreprises et les montants extorqués en 2023 ont atteint des records, selon la dernière enquête de Chainalysis.

Ainsi, 2022 avait marqué un tournant dans la tendance, mais après coup, il semble plutôt qu’il s’agissait là plus d’une anomalie statistique que d’un véritable retournement. Et pour cause, les montants extorqués en 2023 s’élèvent à 1,1 milliard de dollars, soit près du double de l’année précédente :

Figure 1 — Historiques annuels des montants payés à des ransomwares

Pour 2022, Chainalysis avait tenté d’expliquer la baisse, entre autres, par le choix des entreprises de ne plus céder à la menace face au risque de sanctions. En effet, de tels paiements pourraient être assimilés à du financement d’entités sanctionnées par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) aux États-Unis.

Désormais, l’entreprise d’analyse on-chain met plutôt cette baisse sur le compte de la guerre en Ukraine, et d’un report de priorités de ces entités malveillantes vers des cibles politiques. Néanmoins, ces justifications sont à prendre avec des pincettes, compte tenu du fait que la guerre a toujours lieu et que les chiffres ont explosé malgré tout.

Un changement de cibles ?

Au-delà de la tendance, les chiffres annoncés sont également à considérer avec une certaine prudence, Chainalysis mettant en avant la difficulté de les estimer avec précision.

Ainsi, la société réévalue régulièrement ses statistiques à mesure qu’elle perfectionne ses outils et c’est pour cela par exemple que les paiements à des ransomwares en 2022 sont estimés à 567 millions de dollars contre 457 à l’origine.

Outre la hausse non négligeable de 2023, un changement de tendance peut toutefois être observé au sein des entreprises visées. En effet, les années tendent à montrer que les opérateurs de tels programmes ciblent une part de plus en plus importante d’entreprises avec de gros moyens.

De ce fait, le graphique ci-dessous montre une proportion croissante de paiements à plus d’un million de dollars à des ransomwares :

Figure 2 — Évolution des paiements de plus d’un million de dollars à des ransomwares

Une fois extorqués, un long processus de blanchiment des fonds peut commencer et pour ce faire, divers moyens peuvent être utilisés. Le graphique suivant montre d’ailleurs des données intéressantes.

Ainsi, bien que leur utilisation semble en baisse, les exchanges centralisés restent l’un des choix de prédilection des entités malveillantes. C’est également le cas des mixeurs de cryptomonnaies qui reviennent en force après une légère baisse suite aux sanctions de l’OFAC contre Tornado Cash, démontrant sans surprises l’inefficacité des mesures prises à l’époque :

Figure 3 — Moyens utilisés pour blanchir les fonds extorqués

Maintenant que le marché repart à la hausse, il sera intéressant d’observer les chiffres de 2024 l’année prochaine pour tenter d’y trouver ou non des corrélations avec l’évolution des prix.

Source : Chainalysis

