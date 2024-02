Découvrez 3 outils gratuits pour vous éviter de perdre gros en crypto

Dans le monde des cryptomonnaies, assurer la sécurité de ses investissements est d'une importance capitale. Entre les arnaques et les hackers en tout genre, difficile de savoir comment garantir l'intégrité de ses cryptos sur un wallet. Heureusement, plusieurs solutions existent afin de garder le contrôle total sur ses fonds. Tour d'horizon des moyens permettant de lutter contre le vol de cryptos grâce à la « révocation ».

Sauver ses cryptos avec la « révocation » d'un wallet

Wormhole, Euler Finance, Ronin Network ... Ces protocoles ont en commun d'avoir subi un hack de grande ampleur, ayant causé plusieurs millions de dollars de pertes à leurs utilisateurs. Pour éviter de se voir siphonner les cryptomonnaies stockées dans son wallet, l'une des méthodes les plus utilisées est la révocation.

Pour comprendre cette technique, il faut revenir sur le fonctionnement du Web3. Lorsque vous utilisez vos cryptomonnaies sur un protocole, vous devez délivrer des autorisations liées à votre wallet pour utiliser l'application en question. Cette autorisation en un clic, sous forme de signature numérique, transmet des droits d'accès aux fonds de votre portefeuille.

Exemple d'une autorisation accordée à une application sur le wallet MetaMask

Dans le cas où votre wallet est connecté à une application qui subit une attaque informatique, les hackers pourraient disposer d'un accès à vos fonds. Ainsi, en quelques minutes, ils peuvent dérober l'intégralité des cryptomonnaies qui y sont stockées. Même chose si vous utilisez régulièrement des protocoles à la réputation douteuse.

C'est dans ce contexte que sont apparus des outils permettant de révoquer ces autorisations en quelques clics. Accessibles gratuitement sur Internet, ils déconnectent votre wallet de tous les smart contracts avec lesquels vous avez interagit.

Revoke.cash : l'outil le plus populaire du Web3

Parmi les nombreuses solutions qui existent pour révoquer des autorisation, Revoke.cash est le plus célèbre. En y connectant votre wallet, vous recevez plusieurs informations comme le nombre d'autorisations associées, les applications qui les détiennent et les droits qu'elles ont sur vos fonds.

Bien souvent, les autorisations octroient aux protocoles un droit de regard sur vos transactions, ainsi que la possibilité d'opérer des transactions sous votre nom. Ces dernières sont nécessaires d'un point de vue technique pour effectuer un swap, faire du staking ou acheter un NFT avec des cryptos.

À noter que Revoke.cash est disponible sur plus de 50 blockchains, incluant les réseaux EVM-compatibles comme BNB Chain, Polygon, Avalanche et Moonbeam. De plus, pour révoquer ces autorisations, s'affranchir des frais de réseau est obligatoire comme pour toute transaction sur le Web3.

En parallèle de ce site, 2 solutions vont encore plus loin pour offrir une expérience utilisateur moderne. Ces dernière allient simplicité et confort d'utilisation en intégrant directement la révocation des autorisations dans des wallets : citons Tin, mais aussi ... [65% de l'article restant]