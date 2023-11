De l’équipement de minage de Bitcoin (BTC) dissimulé… À la Cour suprême de Pologne

Les employés de la Cour suprême Pologne seraient-ils amateurs de Bitcoin (BTC) ? Oui, si l’on en croit une nouvelle : de l’équipement de mining a été trouvé dans le bâtiment situé à Varsovie. Comment a-t-il pu êter dissimulé et quelles ont été les conséquences ?

La Cour suprême de Pologne cache des amateurs de Bitcoin

La Cour suprême de Pologne est la plus haute institution judiciaire du pays, et elle est située dans la ville de Varsovie. Ce sont dans ses bâtiments que de l’équipement de mining a été retrouvé. Cachées dans les conduits de ventilation, les machines permettaient à ceux qui les ont installées de miner discrètement du Bitcoin… Aux frais du contribuable.

Et ils seraient restés cachés si un ex-employé d’une entreprise de maintenance n’avait pas vendu la mèche. La société en question était chargée du service technique du bâtiment :

« Les ordinateurs, qui consommaient beaucoup d’électricité, étaient cachés dans le conduit de ventilation et dans le plancher technique. Ils ont été repérés au tournant des mois d’août et de septembre. »

Ils ont été immédiatement déconnectés suite à leur découverte, mais on ne sait pas depuis combien de temps ils avaient été installés.

Miner discrètement du Bitcoin pour ne pas payer l’électricité

Selon le média local TVN24, la Cour suprême a cessé le contrat avec l’entreprise en question lorsque les machines ont été découvertes. Deux employés ont par ailleurs été licenciés. Les machines auraient coûté à l’institution plusieurs centaines à plusieurs milliers de dollars d’électricité par mois. La Cour suprême n’a pas communiqué sur les montants exacts en jeu.

Ce n’est pas la première fois que des machines de mining de Bitcoin sont illégalement installées dans des endroits clés, afin de profiter de l’électricité. En 2020, l’Ukraine avait ainsi saisi de l’équipement installé dans une centrale nucléaire. Plus récemment cette année, un homme habitant le Massachusetts aux États-Unis avait été arrêté pour avoir caché des équipements de minage dans un lycée, ce qui aurait conduit au vol de 18 000 dollars d’électricité.

Il faut en effet rappeler que si aux débuts du Bitcoin, il était encore possible de miner du BTC depuis chez soi, les coûts importants ne le permettent plus depuis des années. D’où ces rigs de mining cachés, qui tentent de faire usage de l’électricité de certains services, publics ou non. Alors que le cours du Bitcoin a grimpé, il y a fort à parier que ces opportunistes ne seront donc pas les derniers à essayer de miner illégalement du BTC.

