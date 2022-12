Le géant du minage de Bitcoin (BTC) Core Scientific se place sous le Chapitre 11 des faillites

Core Scientific, une société de minage de Bitcoin (BTC) qui détient 10 % du hashrate mondial, vient de se placer sous la protection du Chapitre 11 relatif aux faillites aux États-Unis. L'entreprise se retrouve dans une situation critique en raison d'un marché défavorable et croule ainsi sous les dettes, lesquelles sont estimées à plus d'un milliard de dollars.

Core Scientific au bord de la mise en faillite

Core Scientific, l'une des plus grandes entreprises de minage au Bitcoin (BTC), vient d'effectuer une demande de protection sous le Chapitre 11 relatif aux faillites aux États-Unis. Pour rappel, la société détient 10 % du hashrate mondial de minage de BTC.

Cette procédure, couramment utilisée, vise à permettre à une société de continuer son activité tout en repoussant l'échéance de ses paiements et de ses dettes. Une fois la demande déposée, un comité dédié encadré par les autorités américaines dispose ensuite de 120 jours pour valider ou refuser la demande en accord avec le tribunal compétent.

Une décision toutefois peu surprenante, dans la mesure où Core Scientific avait déjà prévenu de sa fragilité critique et d'une possibilité de faillite prochaine lors d'une déclaration du 26 octobre auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Suite à cette première annonce, le cours de son action en bourse (CORZ) s'était déjà enfoncé dans une chute vertigineuse jusqu'à perdre 90 % de sa valeur en l'espace de 2 semaines :

Cours de l'action CORZ de décembre 2021 à aujourd'hui

Effectivement, Core Scientific est cotée sur la bourse du NASDAQ depuis sa fusion avec le SPAC Power & Digital Infrastructure Acquisition (ticker XPDBU) le 26 janvier dernier. Toutefois, son cours en bourse a pu observer une continuité baissière depuis son instauration, en raison notamment d'un marché peu favorable.

Quelles sont les raisons de cette décision ?

Selon des informations révélées par CNBC, Core Scientific serait encore en mesure de fournir des flux de trésorerie positifs, mais toutefois moins que le nécessaire au remboursement de ses très nombreuses machines de minage de BTC. Effectivement, la société, comme de nombreux mineurs à ce moment-là, avait massivement investi durant le rallye cyclique du BTC de 2021 afin de maximiser son hashrate.

Au vu des documents déposés par Core Scientific dans le cadre de sa demande de protection sous le Chapitre 11, la société était endettée à hauteur de 1 milliard de dollars au mois d'octobre dernier. Notons que BlockFi, le prêteur de cryptomonnaies également sous la protection du Chapitre 11, figure parmi les créanciers de Core Scientific.

Malheureusement, les mineurs de cryptomonnaies se retrouvent dans une double difficulté : d'une part la baisse du cours du BTC (lequel a perdu 64 % sur les 12 derniers mois), et d'autre part la hausse du prix de l'électricité. Par conséquent, ils se retrouvent moins récompensés pour leur activité de minage tout en ayant des charges de fonctionnement alourdies.

C'est pour cela que Core Scientific n'est pas la seule société affectée : au mois de juillet dernier, Celsius Mining s'était également placée sous le Chapitre 11, rapidement rejointe par Compute North, qui en a fait de même à la fin du mois de septembre.

Afin de fournir une idée plus précise de la situation que rencontre actuellement Core Scientific, sa capitalisation boursière atteignait les 14,32 milliards de dollars en novembre 2021, et ne vaut aujourd'hui plus que 79 millions de dollars.

Sources : CoinDesk, TradingView

