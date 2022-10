Le géant du mining de Bitcoin (BTC) Core Scientific est au bord de la faillite

Core Scientific est le plus grand mineur de Bitcoin public. Sa chute éventuelle est donc particulièrement scrutée par un écosystème devenu inquiet. Le 26 octobre dernier, l’entreprise a ainsi enregistré un document auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine. Elle expliquait au gendarme financier américain être arrivée à une situation économique particulièrement critique :

Core Scientific explique dans le document qu’il est très difficile d’estimer ses besoins en liquidité, à cause de la nature volatile du Bitcoin. Si la plus grande cryptomonnaie remontait de façon explosive, cela pourrait sauver le géant du mining. Mais rien n’est moins sûr à l’heure actuelle :

👉 Pour aller plus loin – Introduction au minage de cryptomonnaies

Core Scientific envisage donc la faillite, comme elle l’évoque dans le document. Elle précise que dans le cas où elle procéderait à cette étape, « les détenteurs des actions de l’entreprise pourraient subir une perte totale de leurs investissements ». Un avertissement qui n’est pas tombé dans l’oreille de sourds : l’action de Core Scientific a ainsi entamé un piqué après la publication du document :

Le cours de l’action de Core Scientific dévisse après l’annonce

👉 Sur le même sujet – Crise énergétique : l’UE prête à bloquer le minage de cryptomonnaies ?

Core Scientific est un géant du mining : il rassemblait récemment près de 5% du hashrate mondial :

Core Scientific - the biggest public #bitcoin miner - has a 5% share of the total hashrate. Marathon and Riot follow behind, each controlling over 2% of Bitcoin's hashrate.

In total, there are seven public bitcoin miners with a hashrate share of more than 1%. pic.twitter.com/ZnwsFjvQcy

— Jaran Mellerud (@JMellerud) October 24, 2022