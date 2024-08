Marathon Digital appose une mention de l’origine sur chaque bloc que l’entrepris mine. Il est en effet possible d’inscrire du texte dans les blocs de Bitcoin qui sont minés sur la blockchain. L’exemple le plus connu est le « Genesis block » qui avait été miné par Satoshi Nakamoto lui-même et qui contenait une référence à la politique monétaire du Royaume-Uni.

Fred Thiel, le PDG de Marathon Digital, voit cette mesure comme patriotique. Il a expliqué sur X que « MARA » était la seule société de mining majeure à pouvoir estampiller les blocs de cette manière :

Every block mined by MARA Pool in USA is proudly stamped "Made in USA". The only large scale miner who can do this because we run our own pool and ensure that all the blocks mined by MARA Pool are made in USA. #Bitcoin #bitcoinmadeinUSA https://t.co/k4mhRAD3DU

— Fred Thiel (@fgthiel) August 12, 2024