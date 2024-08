Surfant sur la popularité de son père, Donald Trump Jr., l’un des fils du candidat à l’élection présidentielle américaine, a évoqué cette semaine un projet crypto qu’il construisait actuellement avec son frère Eric. Sans véritables informations concrètes pour le moment, il semble qu’il s’agisse d’un projet de finance décentralisée (DeFi), l’intéressé expliquant qu’ils s’apprêtent à « bouleverser le monde de la cryptographie avec quelque chose d’ÉNORME » :

We’re about to shake up the crypto worldwith something HUGE.

Decentralized finance is the future—don’t get left behind. #Crypto #DeFi #BeDeFiant

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) August 7, 2024