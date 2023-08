BlackRock continue de croire au Bitcoin (BTC) – Le géant investit massivement dans les sociétés liées au mining

BlackRock semble vouloir profiter des difficultés du secteur du mining pour se positionner. Le géant de l’investissement est en effet devenu un investisseur majeur dans quatre des cinq plus grosses entreprises du secteur. Qu’est-ce que cela peut augurer ?

BlackRock mise sur le mining de cryptomonnaies

En janvier dernier, la société d’investissement s’était déjà précipitée au chevet de Core Scientific, alors que ce dernier faisait faillite. Et depuis, BlackRock semble avoir continué de soutenir le secteur du mining. Elle est un des actionnaires principaux de 4 des 5 sociétés de mining les plus importantes au monde.

BlackRock est en effet le second actionnaire chez Riot Blockhain (6,14%), Marathon Digital Holdings (6.44%), Cipher Mining (0.88%) et TeraWulf (2.2%). Pour rappel, les 5 sociétés de mining les plus importantes pèsent plus de 5 milliards de dollars. Les quatre choisies par Blackrock sont toutes situées aux États-Unis.

Ce positionnement est loin d’être anodin, à l’heure où le secteur du mining fait face à des incertitudes. La difficulté de minage a atteint de nouveaux sommets, et les cryptomonnaies, dont bien sûr le Bitcoin (BTC), ont connu des chutes marquées. Pour les opérateurs, il est donc courant de travailler à perte, en attendant un éventuel retour du beau temps sur les marchés.

Blackrock se tourne de plus en plus vers les cryptomonnaies

Ce que cela veut donc dire, c’est que BlackRock a suffisamment confiance en la capacité du secteur à rebondir pour avoir choisi de se positionner. Et se positionner tôt, à un moment où il est en difficulté. Pour ceux qui ont suivi les intérêts de BlackRock, cela n’est cependant pas entièrement une surprise. Le plus grand gestionnaire d’actif mondial faisait déjà campagne pour pouvoir proposer un ETF Bitcoin spot.

Par ailleurs, le PDG de l’entreprise Larry Fink a multiplié les déclarations enthousiastes au sujet des cryptomonnaies. C’était le cas notamment en juillet dernier, où il qualifiait le BTC d’or numérique :

« Au lieu d’investir dans l’or en tant que rempart contre l’inflation, les problèmes de hausse de prix ou la dévaluation de la monnaie de votre pays, soyons clairs, le Bitcoin est un actif international […] et une vraie alternative. »

Il y a un mois, BlackRock affirmait que le Bitcoin était l’actif le plus performant depuis 50 ans, malgré sa volatilité. De son côté, le BTC vient de connaître des semaines mouvementées. Sur un an, il affiche cependant +30%, même s’il reste dans une zone d’incertitude élevée. En plein bear market, BlackRock affirme donc sans détour que la cryptomonnaie est là pour durer.

Source : Crypto News via X

