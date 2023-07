Selon BlackRock, Bitcoin (BTC) est l'actif le plus performant depuis 50 ans

Dernièrement, un ancien rapport de BlackRock a refait surface. Datant de février 2022, nous y apprenons que l'entreprise américaine considère le Bitcoin comme un actif prometteur dont les performances seraient immensément plus importantes que celles des actions et du marché obligataire. Qu'est ce qui se cache dans ce rapport, et quelles en sont ses limites ?

