Riot Platforms, une entreprise pionnière dans le minage de Bitcoin, a augmenté son hashrate de 50 %, ce qui l’a propulsée au 2e rang des plus grands mineurs de Bitcoin au monde derrière Marathon Digital.



Cette augmentation de son hashrate s'est traduite par une hausse de 20 % sur la production de Bitcoin de l'entreprise, avec un total de 255 BTC extraits au mois de juin.

D'après nos informations, le hashrate de Riot Platforms s'élevait à 14,7 EH/s au début du mois de juin. Grâce à l'installation de nouveaux appareils de minages sur son site de Corsicana et à l'exploitation de la capacité excédentaire de son site présent à Rockdale, l'entreprise a pu faire passer ce chiffre à 22 EH/s.

A présent, Riot Platforms dépasse le hashrate des sociétés de minage CleanSpark et Core Scientific, 2 de ses principaux rivaux.



« Juin a été un mois historique pour Riot Platforms », a déclaré dans un communiqué Jason Les, PDG de l'entreprise Riot Platforms. « Nous avons non seulement dépassé notre objectif de hashrate déployé à la mi-année de 21,4 EH/s, mais nous sommes également devenus le deuxième plus grand mineur de Bitcoin en termes de hashrate. »

Malgré le halving de Bitcoin qui a réduit de 50 % la récompense des mineurs en avril 2024, Riot Platforms a réussi à augmenter sa production de Bitcoin de 20 %. Cela s'explique par l'augmentation significative du hashrate de l'entreprise, qui lui a permis de compenser la baisse des récompenses par bloc.

Le PDG de l'entreprise, Jason Les, s'est également exprimé à propos des stratégies énergétiques de l'entreprise :

« À partir de ce mois-ci, nous commencerons également à fournir une plus grande visibilité sur les résultats de notre stratégie énergétique unique en communiquant notre coût mensuel d'électricité, par installation, nette des crédits d'électricité. Le mois de juin dernier a été une illustration concrète de notre stratégie énergétique, puisque Riot Plateformes a gagné 6,2 millions de dollars de crédits d'électricité. Ce coût d'électricité [...] se classe parmi les plus bas du secteur et constitue l'un des principaux avantages concurrentiels de Riot Plateformes. »