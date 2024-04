Bitcoin : les mineurs se tourneraient-ils vers l’intelligence artificielle (IA) suite au halving ?

Suite au halving du Bitcoin, certains mineurs semblent se tourner vers l'intelligence artificielle (IA) pour maintenir leur rentabilité. Comment expliquer ce virage ?

D'après CoinShares, l'IA pourrait devenir le nouvel Eldorado des mineurs suite au halving du Bitcoin

Un important virage stratégique s'annonce pour les mineurs de Bitcoin (BTC). Face à la hausse des coûts de production provoquée par le halving, CoinShares anticipe une migration progressive des mineurs de Bitcoin vers l'intelligence artificielle (IA), un secteur jugé plus rentable pour l'industrie.

Survenu vendredi dernier, le récent halving du Bitcoin a divisé par 2 la récompense accordée aux mineurs, impactant directement leurs marges et donc leurs bénéfices.

CoinShares estime que le coût de production moyen d'un Bitcoin atteint désormais les 53 000 dollars, contre environ 29 500 dollars au trimestre précédent. Cette envolée s'explique principalement par la hausse des coûts en électricité, qui passent d’environ 16 300 dollars à près de 34 900 dollars par Bitcoin.

👉 Pour en savoir plus – Qu'est-ce que le halving du Bitcoin (BTC) et quels sont ses effets ?

Pour contrebalancer ces hausses et maintenir leur rentabilité, les mineurs envisagent donc de se diversifier. L'intelligence artificielle apparaît comme une option plus sécurisée, offrant des perspectives de revenus plus élevés.

CoinShares pointe comme exemple plusieurs entreprises du secteur minier ayant déjà investi dans l'IA, à l'image de BitDigital (BTBT), Hive (HIVE) et Hut 8 (HUT). D'autres, comme TeraWulf (WULF) et Core Scientific (CORZ), possèdent déjà des structures dédiées à l'IA ou prévoient d'en développer prochainement.

Cette tendance pourrait mener à des spécialisations géographiques en fonction du type de mining. Les sites disposant d'un excédent d'énergie à moindre coût pourraient devenir des hubs dédiés au minage, exploitant des infrastructures plus robustes et moins sensibles aux fluctuations des prix de l'électricité.

En parallèle, les zones plus stables et disposant d'un meilleur accès aux ressources informatiques seraient privilégiées pour le développement de l'IA, activité nécessitant une forte puissance de calcul et un environnement sécurisé.

Fêtez le halving du Bitcoin avec notre NFT commémoratif sur Zora

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : CoinDesk

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.