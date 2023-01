Celsius vend plus de 1,3 millions de dollars de matériel de minage de Bitcoin (BTC)

Alors que Celsius annonçait en juillet dernier concentrer une partie de son activité dans le minage de cryptomonnaies dans le cadre de sa restructuration, nous apprenons que Celsius Mining, sa branche de minage, va vendre 2 700 de ses machines. Le contrat de vente, qui dépasse 1,3 million de dollars, a été signé par la société d'investissement Touzi Capital.

Celsius vend des machines de minage de Bitcoin

La perspective d'une porte de sortie pour Celsius semble s'amenuir. Et pour cause, la branche de minage de la société en faillite va vendre environ 2 700 de ses machines de minage de Bitcoin (BTC), ce qui représente plus de 1,3 million de dollars.

Une décision surprenante dans la mesure où Celsius annonçait en juillet dernier orienter sa restructuration vers le minage de BTC dans le cadre de sa protection sous le Chapitre 11 des États-Unis. Toutefois, l'environnement est actuellement si défavorable aux mineurs de cryptomonnaies, notamment en raison du coût de l'énergie, que Celsius perdait jusqu'ici probablement plus d'argent qu'elle n'en gagnait avec cette activité.

Les machines vendues par Celsius sont toutes des modèles M30S, avec un hashrate variant de 84 à 92 TH/s et pour un tarif variant de 476,28 à 521,64 dollars selon leurs performances.

Extrait du document déposé par Celsius

Selon le document déposé le 11 janvier par Celsius auprès du tribunal américain des faillites du district sud de New York, c'est l'entreprise Touzi Capital qui fera l'acquisition de ces machines de minage. Touzi est une société spécialisée dans divers domaines, notamment l'immobilier, mais qui investit également dans le minage de Bitcoin. Elle possède d'ailleurs déjà plusieurs fermes de minage aux États-Unis.

Toujours selon le document, c'est Touzi qui serait parvenue à faire l'offre la plus conséquente pour obtenir ce matériel. La société a été choisie après que Celsius ait discuté avec « plusieurs courtiers et acteurs du marché ».

La situation financière de Celsius

Au vu du document déposé par Celsius, les produits de cette vente seront destinés à « des dépenses générales et d'entreprises ». Une explication aux contours plutôt flous, qui a d'ailleurs valu une opposition judiciaire de la part de Víctor Ubierna de las Heras, un créancier de Celsius, qui a fait appel au tribunal des faillites concerné :

« Ils disent que l'utilisation prévue du produit de la vente concerne "les frais généraux et d'entreprise". C'est comme ne rien dire. Les frais généraux et d'entreprise peuvent signifier tout et rien en même temps. [...] Celsius va-t-il utiliser le produit de la vente pour rembourser ses créanciers ? Celsius va-t-il payer son loyer avec cette somme ? On ne peut pas le savoir en lisant le contenu du document. »

C'est une double peine pour Celsius, qui s'est récemment vue dans l'obligation d'éteindre 37 000 de ses machines de minage qui étaient en location chez Core Scientific, la société n'étant plus en mesure d'assumer leur coût de fonctionnement.

👉 Dans l'actualité du minage - L'entreprise de minage Core Scientific bientôt poursuivie pour fraudes boursières ?

Source : Document judiciaire

