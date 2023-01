L'entreprise de minage Core Scientific bientôt poursuivie pour fraudes boursières ?

Depuis peu, le géant du minage de Bitcoin (BTC) Core Scientifique est confronté à une enquête menée par le cabinet d'avocat Pomerantz. Selon lui, la société de minage aurait réalisé plusieurs fraudes commerciales et financières en 2022, au détriment de ses actionnaires lésés par la chute de son action en bourse.

Les difficultés s'enchainent pour Core Scientific

Après s'être déclarée en faillite le mois dernier, la société Core Scientific fait maintenant face à une enquête pour fraude boursière menée par le cabinet d'avocat Pomerantz, spécialisé dans les recours concernant les valeurs mobilières.

À plusieurs reprises lors de l'année 2022, l'entreprise de minage aurait réalisé des actions commerciales illégales. Tout commence par la publication d'un rapport de Culper Research, une structure spécialisée dans les enquêtes liées au secteur de l'investissement, qui reproche à Core Scientific d'avoir :

Surévalué ses activités minières par une série de transactions douteuses ;

Modifié les règles financières liées à son titre boursier sans en discuter au préalable avec ses actionnaires.

De plus, lors de l'affaire avec Celsius Network en septembre 2022, la firme de minage a été accusée d'avoir appliqué volontairement des frais artificiellement haut et d'avoir violé ses obligations contractuelles tout en menaçant de rompre son contrat avec la société de prêt et d'emprunt. Cette révélation avait eu pour conséquence la chute de l'action Core Scientific (CORZQ), enregistrant une baisse de 10,3% en moins de 24 heures.

Pour rappel, l'exchange de cryptomonnaie en faillite Celsius avait conclu un accord avec la société de minage en 2020, prévoyant l'hébergement de 37 000 machines de minage.

Core Scientific entre faillite et refinancement

Alors que Core Scientific était un mastodonte du minage représentant près de 10% du hashrate du réseau Bitcoin (BTC), de nombreux doutes sur ses capacités financières se sont répandus en octobre 2022. En effet, la société de minage avait dévoilé publiquement ses « incertitudes » autour de sa fragile santé économique le 28 octobre 2022, comme le souligne le cabinet d'avocat Pomerantz :

« Compte tenu de l'incertitude concernant la situation financière de la société, il existe un doute important sur la capacité de la firme à poursuivre son activité. »

De plus, il s'avère que l'entreprise s'était débarrassée de ses réserves de Bitcoin sur un laps de temps très court. Ainsi, ses stocks sont passés de 1051 BTC le 30 septembre 2022, à 24 BTC le 27 octobre 2022.

Ces deux annonces avaient eu l'effet d'une bombe, comme en témoigne le cours de l'action Core Scientific qui a plongé de 78% en l'espace d'une seule et même journée. Le prix de l'actif s'établissait alors autour de 0,22 dollar, soit une baisse de 95% en moins d'une année.

Figure 1 - Prix de l'action Core Scientific (CORZQ) de janvier 2022 à janvier 2023, passant de 10 dollars à 0,08 dollar

Quelques semaines plus tard, en décembre 2022, Core Scientific annonçait officiellement sa faillite en se plaçant sous la protection du Chapitre 11 relatif aux faillites aux États-Unis. Début 2023, le mastodonte BlackRock, principal actionnaire de l'entreprise, accordait un prêt de 70 millions avec plusieurs autres investisseurs pour venir en aide à la société de minage.

Source : GlobeNewsWire, TradingView

