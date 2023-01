Celsius accepte d'éteindre ses 37 000 machines de minage chez Core Scientific

Après plusieurs mois de conflits entre les deux sociétés désormais en faillite, Celsius Network a finalement accepté que Core Scientific éteigne les 37 000 machines de minage de cryptomonnaies leur appartenant mais pour lesquelles elle n'a plus payé de loyer depuis des mois.

Accord trouvé entre Celsius et Core Scientific

Il semblerait que nous approchons du dénouement d'une bataille qui s'éternisait depuis plusieurs mois. Dans un document déposé le 3 janvier au tribunal des faillites du Texas, aux États-Unis, Core Scientific a indiqué avoir trouvé un accord avec Celsius Network afin que « tous les appareils de minage de Celsius soient mis hors tension à compter du 3 janvier 2023 ».

C'est Core Scientific qui se chargera de débrancher et démonter les rigs de minage. L'accord donne l'autorisation à un employé de Celsius d'observer les opérations sur une fenêtre de 4 heures chaque jour. Ils auront jusqu'à 75 jours pour déclarer n'importe quelle dommage matériel sur les machines.

Pour rappel, Celsius Network et Core Scientific se sont déclarées en faillite durant l'année 2022 - respectivement le 13 juillet et le 21 décembre - et sont désormais sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine. Mais que se passe-t-il concrètement entre les deux sociétés ?

En 2020, Celsius Mining (filiale de Celsius Network destinée au minage de cryptomonnaies) a signé un accord avec Core Scientific. En échange d'un loyer et d'une prise en charge complète des frais (de l'installation à l'électricité), Core Scientific s'engageait à fournir, installer et entretenir les 37 000 machines de minages de Celsius.

Toutefois, depuis sa mise en faillite, Celsius n'est plus en capacité d'honorer ses paiements. Avec la hausse récente du prix de l'énergie et la chute du cours du Bitcoin (BTC), l'addition est salée pour Core Scientific.

2 millions de dollars de pertes par jour

Concrètement, Core Scientific était dans l'obligation d'avoir recours au tribunal des faillites pour trouver une solution. En vertu du chapitre 11 de la loi des États-Unis, les créanciers ne sont plus en mesure de recouvrer les dettes du débiteurs en faillite sans passer par une le tribunal.

Toutefois, depuis le 21 décembre, Core Scientific est elle-même dans une situation de faillite. Ainsi, à titre de mesure d'urgence, la société de minage a réclamé au tribunal du Texas de rejeter les contrats de Celsius Mining, justifiant que ceux-ci entrainent des pertes de près de 30 000 dollars par jour en énergie et un manque à gagner de 2 millions de dollars par mois.

Dans sa réponse, Celsius a déclaré qu'elle était d'accord pour annuler les contrats et reprendre ses machines, mais qu'elle n'était pas d'accord avec la précipitation de Core Scientific à le faire. En effet, le préavis de deux jours ouvrables - uniquement - ne permet pas à Celsius de s'organiser correctement et la société « aurait accepté que ses appareils soient simplement coupés » le temps d'agir.

Extrait du contrat de Celsius Mining et Core Scientific

Le reste du débat porte actuellement sur le fait que Core Scientific ait drastiquement augmenté ses frais de gestion - et notamment lié à l'électricité - alors que le contrat précise un montant fixe et non variable. Pour le moment, les deux entités campent sur leurs positions et ce sera au tribunal de trancher.

