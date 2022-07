Faillite de Celsius : l’entreprise se lance dans le mining de Bitcoin (BTC) pour redresser la barre

Le lent naufrage de Celsius avait été particulièrement commenté au sein de la communauté crypto. Suite à sa déclaration de faillite, l’entreprise se restructure et essaie de trouver de nouvelles avenues. L’une d’entre elles sera le mining de Bitcoin, si l’on en croit la dernière décision annoncée.

Suite à sa faillite, Celsius se lance dans le mining de Bitcoin

Pour rappel, l’entreprise de crypto-lending s’est volontairement déclarée en faillite la semaine dernière : cela veut dire que sa « restructuration » sera soumise à l’approbation d’un juge, afin d’essayer de sauver le navire. Et l’on apprend cette semaine que Celsius compte se lancer dans le mining de Bitcoin afin de redresser son modèle économique.

C’est en tout cas ce qui ressort d’une demande faite au juge Martin Glenn, responsable de la réorganisation de l’entreprise. Ce dernier a approuvé une dépense de 3,7 millions de dollars, afin de construire une infrastructure de mining de Bitcoin. À cela s’ajoutent 1,5 million de dollars qui seront consacrés à l’importation d’équipement de minage.

L’entreprise espère que cette nouvelle initiative lui permettra de rester à flot, et de satisfaire ses clients lésés qui ont été très durement touchés par l’effondrement du projet. La nouvelle équipe d’avocats de Celsius a confirmé au juge que le mining avait un fort potentiel… À condition que les cours remontent :

« Dans un monde où les marchés cryptos rebondissent, l’industrie du mining a le potentiel de prendre beaucoup de valeur. »

Un pari risqué donc, mais qui pourrait s’avérer payant sur le long terme pour l’entreprise.

D’autres initiatives en cours

Les plans de Celsius ne s’arrêtent cependant pas là. L’entreprise compte vendre également une partie de ses avoirs, et investir dans des opportunités d’investissement tierces. En ce qui concerne les clients lésés, ceux-ci auront plusieurs options :

« [Celsius] fournira aux clients l’option, selon leur choix, de récupérer leurs espèces à prix réduit, ou de continuer à se positionner en « long » sur les cryptos. »

Le chemin sera en tout cas long pour Celsius. Chaque décision fera l’objet d’une approbation par le juge chargé de l’entreprise, et le moindre de ses mouvements va être observé. On surveillera donc avec attention cette tentative de remise à flot, qui aura une importance non négligeable pour l’écosystème dans son ensemble.

👉 Pour aller plus loin – Analyse : Celsius Network, quelles erreurs ont entraîné sa chute ?

Source : Reuters

