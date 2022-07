Morpho Labs lève 18 millions de dollars pour développer son protocole de lending innovant

Cet article est écrit en partenariat avec Morpho (en savoir plus)

Morpho est un protocole imaginé en janvier 2021 par Paul Frambot, alors étudiant en blockchain à Polytechnique et Télécom Paris, et Vincent Danos, directeur de recherche au CNRS.

Le protocole Morpho permet d’emprunter et de prêter des cryptomonnaies. Il s’agit d’une plateforme de la finance décentralisée (DeFi) développée en surcouche de protocoles comme Compound et Aave.

Le premier produit de la startup, Morpho-Compound, a été lancé le mois dernier. En l’espace de deux semaines, 30 millions de dollars de liquidité ont déjà été fournis par les prêteurs, témoignant de la croissance exceptionnelle du protocole. Le second produit, Morpho-Aave, devrait arriver sous peu.

Le protocole parvient à optimiser les rendements de ses utilisateurs en proposant de meilleurs taux d’intérêt grâce à l’allocation dynamique de la liquidité.

Concrètement, Morpho combine le modèle de pool de liquidité utilisé par le protocole sous-jacent (Compound pour Morpho-Compound) avec une allocation efficiente du capital grâce à un livre d’ordre qui fait correspondre les demandes de liquidité en pair à pair.

La startup est parvenue à une telle innovation après une année de recherche académique, et pour l’utilisateur, rien ne change puisque tout se passe en backend. Ainsi, les prêteurs et emprunteurs peuvent profiter d’un rendement supérieur sur Morpho.

Les fondateurs de Morpho Labs ont également créé ADMO, une association qui œuvre à améliorer le niveau de décentralisation du protocole Morpho en ouvrant des aspects de la gouvernance à sa communauté. Paul Frambot, le co-fondateur de Morpho, explique :

Moins d’un an après sa première levée de fonds, la startup française Morpho Labs annonce ainsi avoir complété un deuxième tour de table de 18 millions de dollars par l’intermédiaire de l’association ADMO.

Ce tour de financement a été co-mené par les sociétés de capital-risque Variant et Andreessen Horowitz (a16z), qui a notamment créé en mai 2022 un fonds de 4,5 milliards de dollars à destination des projets Web3.

D’autres fonds d’investissement ont également participé à cette levée de fonds, à savoir Coinbase Ventures, Stake Capital, XAnge, Nascent, Semantic Ventures et bien d’autres. La startup est ainsi parvenue à convaincre de nombreux investisseurs de premiers plan.

Spencer Noon, partenaire général à la société de capital-risque Variant dit à ce sujet :

« Morpho est un nouveau type de protocole de lending décentralisé qui fait correspondre directement les prêteurs et les emprunteurs, et agit comme une couche supplémentaire aux protocoles comme Aave et Compound, débloquant ainsi des taux très compétitifs (...). En cas de succès, nous pensons que Morpho a le potentiel pour devenir l’une des solutions incontournables d’un nouveau système financier global et décentralisé ».