Cryptomonnaies : Découvrez le top 5 des levées de fonds du mois d'octobre 2024

Chaque mois, de nombreuses entreprises, naissantes ou déjà bien établies de l'écosystème crypto, parviennent à attirer l'intérêt des investisseurs et à obtenir des financements. Le mois d'octobre 2024 n'a pas dérogé à la règle, puisque plus d'un milliard de dollars ont été levés par des entreprises au fort potentiel.

Les principales levées de fonds en octobre : plus de 1,2 milliard de dollars investis dans les entreprises crypto

Chaque mois, de nombreux tours de tables, également appelés fundraising rounds, sont organisés et menés afin que des entreprises portant des projets prometteurs lèvent de l'argent et puissent se développer.

En octobre 2024, les projets crypto ont réussi à lever plus de 1,2 milliard de dollars, dont plus de 835 millions de dollars ont été récoltés par seulement 5 d'entre eux.

Selon les donnés du site DropsTab, voici les 5 principales levées de fonds effectuées par des entreprises du Web3 durant le mois d'octobre 2024 :

Les 5 plus importantes levées de fonds du mois d'octobre 2024 dans le secteur crypto

5 - Towns

Série de financement : Série A

: Série A Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : 15 octobre 2024

: 15 octobre 2024 Montant levé : 25,5 millions de dollars

Towns se présente comme un réseau social, on chain et décentralisé. La plateforme hérite d'une certaine ressemblance avec les messageries Discord et Slack mais permet aux utilisateurs de créer et de posséder des actifs numériques (NFT, cryptos) pour gérer leurs communautés.

Les différents espaces, qui sont basés sur des smart contracts seront accessibles avec certaines conditions comme par exemple détenir un (ou plusieurs) NFT prouvant son appartenance à une communauté.

Selon le fondateur et PDG de Towns, Ben Rubin, cette mesure permettrait de réduire les nuisances causées par les bots et les utilisateurs indésirables qui s'introduisent dans des discussions spécifiques.

Le tour de table de série A s'est soldé le 15 octobre, le même jour que le lancement officiel de la plateforme, avec 25,5 millions de dollars récoltés. Au total, entre les 2 levées de fonds de série A, Towns aura levé 51 millions de dollars.

Ces 2 derniers tours de tables ont vu la participation de fonds d'investissement réputés tels qu'Andreessen Horowitz (a16z), Framework Ventures et Benchmark. Grâce à ces fonds levés, Towns ambitionne d'agrandir son équipe et de continuer à développer son protocole sous-jacent, River, une solution de seconde couche (L2) de la blockchain Ethereum.

4 - Yellow Card

Série de financement : Série C

: Série C Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : Juin 2019

: Juin 2019 Montant levé : 33 millions de dollars

Yellow Card est une startup fintech africaine, principalement reconnue pour ses attributs de plateforme de paiements en stablecoins. Bien que la plateforme fonctionne majoritairement off-chain pour assurer des frais réduits à ses utilisateurs, elle permet la détention et l'échange des plus importantes crypto comme le BTC ou l'ETH.

La plateforme de paiement est actuellement établie dans 20 pays africains et permet à ses clients de transférer de l'argent au-delà des frontières tout en payant une fraction des frais associés aux transferts traditionnels transfrontaliers.

L'avantage concurrentiel de Yellow Card dans les pays où elle opère a conduit à des partenariats avec des grandes entreprises crypto comme Coinbase.

Lors du tour de table de Série C mené par Blockchain Capital qui s'est clôturé le 16 octobre dernier, Yellow Card a levé 33 millions de dollars auprès d'acteurs tels que Polychain Capital, Winklevoss Capital et Galaxy entre autres. Depuis sa première levée de fonds en 2020, Yellow Card totalise 89,5 millions de dollars d'investissements.

Grâce à ce nouveau financement, l'entreprise va chercher à élargir sa clientèle et à proposer son service dans d'autres pays comme l'Ethiopie, l'Égypte et le Maroc.

3 - Azra Games

Série de financement : Série A

: Série A Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : Mai 2022

: Mai 2022 Montant levé : 42 millions de dollars

Azra Games est un studio de jeux vidéo dédié à la création de jeux de rôle immersifs (RPG), ayant pour ambition de développer et lancer un, ou plusieurs, jeu vidéo mainstream qui intégrereront à terme des mécaniques de jeu Web3.

Mark Otero, le PDG et fondateur d'Azra Games est surtout connu pour être à l'origine du jeu le plus rentable de l'histoire d'Electronic Arts (EA) : Galaxy of Heroes. Le premier jeu prévu d'Azra Games se nomme Project Legends et il sera en premier lieu disponible sur mobile puis sera adapté sur les consoles traditionnelles et sur PC.

Bien que selon un rapport de Coingecko, 76 % des jeux Web3 lancés entre 2019 et 2023 aient disparu, des jeux mainstream tels qu'Off The Grid ravivent les espoirs portés à ce sous-secteur de la crypto.

Ainsi, le tour de table mené par a16z et Pantera Capital a vu la participation d'acteurs tels que Coinbase Ventures, NFX et Franklin Templeton et s'est soldé avec 42 millions de dollars levés. Depuis son premier tour de table en 2022, Azra Games a levé 67 millions de dollars.

2 - Blockstream Mining Notes

Série de financement : Funding round

: Funding round Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : Novembre 2014

: Novembre 2014 Montant levé : 210 millions de dollars

Blockstream est une entreprise spécialisée dans le développement de technologies pour la blockchain Bitcoin. Elle est à l'origine de la sidechain Liquid Network, qui permet des transactions plus rapides et plus confidentielles que sur le réseau principal Bitcoin.

Blockstream développe aussi des solutions de diffusion satellitaire pour rendre Bitcoin accessible même sans Internet. Elle est largement considérée comme une des entreprises les plus influentes dans la sphère crypto.

Au cours de son dernier tour de table, mené par Fulgur Ventures, Blockstream a levé 210 millions de dollars en échange d'obligations convertibles. Depuis 2014, Blockstream totalise 632 millions de dollars d'investissements.

La société a également récemment nommé Michael Minkevich au poste de directeur des opérations (COO).

Les fonds levés seront utilisés pour faire progresser le développement et accélérer l'adoption des solutions de secondes couches de Blockstream, ainsi que pour développer des infrastructures de minage et étendre sa trésorerie en Bitcoin.

1 - Praxis

Série de financement : Funding Round

: Funding Round Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : Avril 2022

: Avril 2022 Montant levé : 525 millions de dollars

Praxis a pour but de construire le premier « Network State », ou État en réseau en français. Praxis a levé cette somme colossale de 525 millions de dollars pour construire une ville technologique qui « sera conçue pour attirer les entrepreneurs et favoriser les avancées dans les domaines de l'intelligence artificielle (IA), de la cryptographie, de la biotechnologie, de l'énergie et de la fabrication de pointe... »

Bien que le projet de Praxis soit très ambitieux, l'emplacement de la future ville n'a pas encore été déterminé. Cependant, la société étudie actuellement des emplacements en Amérique Latine et dans les régions méditerranéennes.

Lors de sa dernière levée de fonds, Praxis a levé 525 millions de dollars dont 500 millions sont attribués à Gem Digital. Pour débloquer l'entièreté de cette allocation, Praxis devra fournir des actifs fonciers tokenisés à ses investisseurs au fur et à mesure de l'avancée du projet.

Source : DropsTab

