Dossiers Epstein : Une connexion cachée avec les fondateurs de Bitcoin ?

Jeffrey Epstein, le financier décédé en 2019, refait surface au cœur de l'actualité du Bitcoin. De nouveaux e-mails, publiés ce week-end, dévoilent des échanges datant de 2011 à 2017 impliquant le MIT, Blockstream et des figures influente de la communauté Bitcoin. Ces documents posent la question de l'influence réelle du criminel sur les débuts du protocole.

De Adam Back à Michael Saylor, Epstein au coeur de l'industrie crypto

Jeffrey Epstein était un financier américain accusé d’avoir dirigé un vaste réseau de trafic sexuel impliquant des mineures, avec des liens présumés avec plusieurs personnalités publiques et politiques, telles que Bill Clinton, Donald Trump ou encore Woody Allen.

Arrêté en 2019, il a été retrouvé mort en prison, la version officielle conclut à un suicide. Par la suite, les « dossiers Epstein » ont fait la Une des journaux, rassemblant des milliers de documents judiciaires, photos, vidéos, e-mails et messages extraits de ses propriétés. La plupart se limitent à des échanges du quotidien, mais certains révèlent les sujets qui l’ont particulièrement intéressé au cours de sa vie, parmi eux : Bitcoin.

Ce week-end, de nouvelles pièces du dossier ont été publiées, révélant la chronologie des faits : Epstein s'intéressait à Bitcoin dès 2011. Il qualifiait alors la technologie d' « idée brillante », tout en soulignant auprès d’un correspondant anonyme qu’elle comportait de sérieuses failles.

Les connexions s’étendent jusqu’à des acteurs influents de l’écosystème. En 2017, Austin Hill, cofondateur de Blockstream, aurait évoqué avec Epstein la création d’un « Sharia Coin », une cryptomonnaie conforme à la finance islamique, pensée pour l’Arabie saoudite.

Dans un autre message datant de 2016 évoquant cette nouvelle cryptomonnaie, Epstein affirme avoir parlé avec les fondateurs de Bitcoin, sans préciser de qui il s’agissait exactement.

J’ai discuté avec certains des fondateurs de Bitcoin, qui sont très enthousiastes.

Étant donné que Satoshi a disparu en 2011, il est plus probable qu’il ait confondu les fondateurs de Bitcoin avec des développeurs ou les membres de la Bitcoin Foundation, une organisation qui finançait le développement de Bitcoin jusqu’en 2015.

3 ans plus tôt, en 2014, Blockstream aurait rencontré Epstein et des représentants du MIT Media Labs lors de leur levée de fonds. Adam Back, PDG de Blockstream et figure historique citée dans le white paper de Bitcoin, a réagi en affirmant que l’investissement d’Epstein avait été refusé en raison d’un possible conflit d’intérêts.

La défense de Back qui ne convainc pas toute la communauté, rappelons qu’en 2014, Epstein avait déjà purgé 13 mois de prison, après avoir plaidé coupable en 2008 pour sollicitation de prostitution sur mineure.

Réponse d'Adam Back

Parmi les échanges figurent également Peter Thiel, co-fondateur de PayPal et investisseur d'Ethereum. En 2014, il demandait à Epstein s’il fallait exercer une « pression anti-BTC ». Epstein lui répondait que Bitcoin devait d’abord résoudre ses propres contradictions, citant notamment l'ambiguïté entre son anonymat et sa transparence.

Enfin, Michael Saylor apparaît lui aussi dans cette correspondance, bien avant sa conversion médiatique au Bitcoin. Dans un message, l’attachée de presse Peggy Siegal le décrit comme « un type louche » et qui « n’a aucune personnalité, un peu comme un zombie sous l’effet de drogue. »

Epstein et le MIT ont-il pris contrôle de Bitcoin Core en 2015 ?

En 2015, la faillite de la Bitcoin Foundation a laissé les développeurs de Bitcoin Core sans source de financement sûre. Des échanges d’e-mails entre Joichi Ito, alors directeur du MIT Media Lab, et Epstein révèlent des discussions sur les tentatives de certaines organisations de « prendre le contrôle » du développement de Bitcoin Core en recrutant ses principaux contributeurs : Gavin Andresen, Wladimir van der Laan et Cory Fields.

Ito se réjouissait alors que les 3 développeurs aient rejoint le MIT Media Lab, une entité partiellement financée par Epstein.

Cependant, cette affirmation mérite d’être nuancée. Si Gavin Andresen dirigeait effectivement la Digital Currency Initiative (DCI) du MIT Media Labs, Wladimir van der Laan et Cory Fields n’étaient que des contributeurs externes, sans lien direct.

C’est justement cette ambiguïté dans les propos de Joichi Ito qui alimente aujourd’hui les spéculations. Certains internautes avancent que Bitcoin Core aurait pu être « capturé » par Epstein, voire indirectement par des agences de renseignement comme la CIA et le Mossad.

Ces théories reposent sur des faits réels mais souvent réinterprétés, les liens financiers entre Epstein et le MIT sont désormais connus depuis plusieurs mois. De plus, Gavin Andresen est aussi connu pour avoir rencontré la CIA dès 2011 pour présenter Bitcoin, certains disent même que c'est cette rencontre qui a définitivement poussé Satoshi Nakamoto à disparaître.

À ce jour, aucune preuve ne démontre une influence directe de ces organisations sur le développement de Bitcoin. Il est essentiel de rappeler que, même si une telle influence avait été mise en place, le code de Bitcoin étant open source et auditable, la communauté l’aurait très probablement détectée. Toute modification malveillante ou orientation douteuse aurait été repérée, débattue et rejetée.

