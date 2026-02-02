5 milliards de dollars de liquidations en 4 jours seulement : Récap crypto du weekend du 31 janvier au 1er février 2026

Un week-end marqué par une chute brutale du Bitcoin, des liquidations record sur les marchés crypto et plusieurs secousses institutionnelles. Retour sur les principaux événements qui ont agité le marché des cryptomonnaies et la finance mondiale.

Un week-end de liquidations massives

Le marché des cryptomonnaies a connu une volatilité extrême le week-end du 31 janvier. Le Bitcoin est passé sous les 80 000 dollars, autour de 79 000 dollars, entraînant plus de 2,56 milliards de dollars de liquidations en 24 heures. Le Bitcoin est entré en zone « Fire Sale » pour la première fois depuis 2023 avant de plonger à 76 000 dollars, puis sous les 75 000 dollars.

Des pertes colossales pour des investisseurs majeurs

Un investisseur historique de Bitcoin a enregistré plus de 110 millions de dollars de pertes latentes sur ses positions longues en BTC, ETH et SOL.

Parallèlement, Garrett Jin a perdu environ 250 millions de dollars sur Ethereum durant ces chutes, tandis que le trader qui avait gagné 100 millions de dollars lors du krach du 10 octobre a été totalement liquidé, subissant une perte de 220 millions de dollars. Au total, plus de 5 milliards de dollars de liquidations ont été enregistrés sur les 4 derniers jours.

Binance au centre de l’attention

Binance a répondu aux accusations de manipulation de marché en affirmant opérer avec transparence et sans impact direct sur les marchés crypto. L’exchange a précisé que le flash crash du 10 octobre était lié à des facteurs macroéconomiques et à des liquidations massives, sans lien avec un problème technique. Dans le même temps, l’entreprise prévoit d’acheter 1 milliard de dollars de Bitcoin pour son fonds SAFU et d’obtenir une licence MiCA en Grèce.

Turbulences bancaires aux États-Unis

La Metropolitan Capital Bank & Trust de Chicago est devenue la première banque américaine à faire faillite en 2026. Ce nouvel épisode bancaire rappelle les situations précédentes de First Republic Bank et de Silicon Valley Bank, cette dernière rachetée par First-Citizens Bank sous supervision de la FDIC.

Pression géopolitique et avertissement de l’ONU

L’ONU a averti la population mondiale de se préparer à un effondrement financier après la suspension du financement américain ordonnée par le président Trump. Le dollar a perdu près de 3 % en deux séances fin janvier, tandis que la nomination éventuelle de Kevin Warsh, perçu comme crypto‑friendly, à la tête de la Fed, suscite des débats éthiques.

Les États-Unis accentuent la surveillance des cryptos

Le département du Trésor américain a sanctionné plusieurs plateformes crypto liées à l’Iran, constituant sa première action officielle dans ce domaine. Selon Elliptic, la Banque centrale d’Iran aurait acheté au moins 507 millions de dollars d’USDT, tandis que Chainalysis a observé une hausse massive de l’usage des cryptos dans le pays.

Activité minière et transferts massifs

Les mineurs américains ont réduit leur activité en raison d’une tempête hivernale faisant bondir les coûts de l’électricité, entraînant une baisse du hashrate. Cango a néanmoins réussi à miner 108 BTC sur la semaine, tandis qu’Abraxas Capital a transféré 2 038 BTC vers Kraken et qu’environ 6 000 BTC, d’une valeur de 469 millions de dollars, ont été envoyés vers Bitfinex.

Autres faits marquants du week-end

Un hack a touché le bridge CrossCurve, entraînant la perte d’environ 3 millions de dollars à cause d’une faille dans un smart contract. Polymarket s’est intégré à Jupiter, apportant pour la première fois des marchés de prédiction sur Solana. Enfin, selon Cointelegraph, Cathie Wood a estimé que Bitcoin, Ethereum, Solana et Hyperliquid constituaient de puissants diversificateurs de portefeuille.

