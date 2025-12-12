Une statue de Satoshi Nakamoto fait désormais face au taureau de Wall Street

Satoshi Nakamoto prend place face au taureau de Wall Street. Une silhouette anonyme en métal poli s’assoit là où la finance classique domine depuis des décennies. Bitcoin, autrefois marginal, s’invite aujourd’hui au cœur du système qu’il était censé contourner.

Satoshi Nakamoto s'assoie face au taureau de Wall Street

Un nouveau monument symbolique pour Bitcoin a été installé à Wall Street, dans le New York Stock Exchange (NYSE) : une statue de Satoshi Nakamoto, le mystérieux créateur de la blockchain.

Face à lui, trônant depuis 1989, le taureau de bronze, emblème intemporel de la finance traditionnelle et de l’optimisme des marchés boursiers. Un face-à-face lourd de sens : l’ancien monde financier face à la plus important révolution monétaire depuis la ruée vers l'or.

L’œuvre, conçue par l’artiste italienne Valentina Picozzi, alias Satoshi Gallery, représente la silhouette d'une personne encapuchonnée, ordinateur sur les genoux, l'incarnation de Satoshi.

Faite de fines tranches de métal poli, la statue laisse entrevoir le vide à travers sa structure. Vue de face, seul la silhouette reste visible, comme dessinée en filigrane, une métaphore des lignes de code qui composent le protocole Bitcoin.

“Satoshi Nakamoto”

Valentina Picozzi - @satoshigallery Twenty One Capital places a statue of Satoshi Nakamoto, the inventor of bitcoin, in NYSE. Its new home marks a shared ground between emerging systems and established institutions. From code to culture, the placement… pic.twitter.com/sTiNq3h5HY — NYSE 🏛 (@NYSE) December 10, 2025

Twenty One Capital installe une statue de Satoshi Nakamoto, l’inventeur du Bitcoin, au sein du NYSE. Ce nouveau lieu symbolise un terrain commun entre les systèmes émergents et les institutions établies. Du code à la culture, cette installation incarne une réflexion artistique sur la manière dont les idées nouvelles s’intègrent à l’histoire commune.

Il s'agit de la 5e statue d’un projet mondial qui devrait en compter 21, un clin d’œil à la limite fixée à 21 millions de BTC. Pour le moment il y en à une à Lugano en Suisse, à El Zonte (Bitcoin Beach) au Salvador, à Tokyo au Japon, et Hanoi au Vietnam.

De plus, l'installation de la statue coïncide avec l’anniversaire du lancement de la mailing list Bitcoin, initiée par Nakamoto le 10 décembre 2008.

Depuis, Bitcoin est passé du statut d’expérimentation marginale à celui d’actif stratégique. Aujourd’hui, plus de 3,7 millions de BTC, soit plus de 336 milliards de dollars, sont détenus par des institutions, des entreprises et des États.

Jack Mallers et Tether lance leur trésorerie Bitcoin, la première a entrer la bourse de New York

La statue de Satoshi Nakamoto à Wall Street n’aurait pas vu le jour sans l’implication de Twenty One Capital (XXI), une treasury company récemment lancée, soutenue par Jack Mallers, fondateur de la plateforme d'échange Strike, et Tether, l'émetteur du stablecoin USDT.

Cette nouvelle trésorerie Bitcoin, qui vient donc concurrencer Strategy de Michael Saylor, a pour objectif de faciliter l’exposition au Bitcoin via les voies plus traditionnelles de la finance

Mais derrière cette opération symbolique se cache une contradiction fondamentale. Twenty One Capital détient plus de 43 500 BTC, ce qui en fait le 3e plus grand détenteur privé de Bitcoin au monde, juste derrière le mineur Marathon Digital (53 700 BTC) et Strategy (660 000 BTC).

Une performance impressionnante… mais qui soulève des questions. Car ces treasury companies, bien qu’apparaissant comme des alliées de Bitcoin, pervertissent en réalité la philosophie de Bitcoin en favorisant sa détention par des tiers de confiance. Bitcoin a été conçu pour rendre les individus souverains, pas pour qu’ils dépendent à nouveau d’intermédiaires.

Ainsi, déléguer la garde de ses BTC à une entreprise revient à reproduire les vulnérabilités du système bancaire traditionnel : exposition à la censure, aux gels de fonds, et aux saisies sous pression réglementaire. Ce paradoxe soulève une question essentielle : peut-on vraiment célébrer la révolution Bitcoin… tout en centralisant son usage ?

Source : Twenty One Capital

