L'ETP Bitcoin d'Amundi débarque aujourd'hui en bourse

Révélé à l'automne dernier, le nouvel ETP Bitcoin d'Amundi débarque aujourd'hui sur les marchés financiers. Lumière sur ce nouveau produit offrant une alternative pour s'exposer au BTC en bourse.

Amundi lance son nouvel ETP Bitcoin

À plusieurs reprises ces derniers mois, le géant de la gestion d’actifs Amundi s’est démarqué pour ses expérimentations sur la blockchain. Au mois d’octobre, nos confrères de The Big Whale révélaient d’ailleurs que la filiale du Crédit Agricole était en passe de lancer son propre ETP sur le Bitcoin (BTC).

C'est chose faite du côté d'Amundi, qui devient ainsi le 1er programme d'émission approuvé par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers). Côté à Euronext Paris et disponible sur des brokers comme Boursobank via le code ISIN XS3332092090. Cet ETP n'est malheureusement pas éligible au PEA.

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Avec un fonctionnement différent des ETF sur le plan technique, les ETP permettent néanmoins eux aussi de s’exposer facilement à un actif ou un panier d’actifs en bourse, généralement à des frais raisonnables et sans s'exposer aux problématiques de conservation.

Alors que le lancement était prévu pour ce début d’année, ce nouveau produit débarque aujourd’hui sur les marchés, selon une confirmation à Cryptoast par une source proche du dossier. Amundi espère attirer entre 300 et 500 millions d'euros d'encours sur la première année.

Par ailleurs, CACEIS, une autre filiale du Crédit Agricole, interviendrait également dans le processus. En effet, la banque doit assurer la garde des BTC, tandis que les investisseurs pourraient lui échanger les parts d’ETP contre les bitcoins associés.

Même si des solutions comme celles-ci existent, les moyens pour s’exposer à des produits boursiers répliquant la performance du Bitcoin restent encore limités en Europe et nous pourrons donc suivre cette évolution avec attention.

Outre-Atlantique, les ETF Bitcoin revendiquent aujourd’hui 105,31 milliards de dollars de valeur d’actifs sous gestion. En parallèle, le prix du BTC est de 78 000 dollars lors de l’écriture de ces lignes, stable au cours des dernières 24 heures.

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Concernant les récents travaux d’Amundi sur la finance on-chain, nous pouvons citer un récent partenariat avec Spiko pour le lancement d’un nouveau fonds tokenisé portant sur plusieurs devises, tandis qu’en novembre dernier, le gestionnaire d’actifs a également hybridé l’un de ses fonds euros de 5,57 milliards d’euros en le tokenisant sur la blockchain Ethereum (ETH).

D'ailleurs il se pourrait qu'en cas de succès de l'ETP Bitcoin, cela donne des idées à Amundi pour un ETP Ethereum, affaire à suivre !

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