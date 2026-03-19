Spiko s'associe au géant Amundi pour lancer un nouveau fonds tokenisé

Avec déjà 1,1 milliard d'euros d'actifs sous gestion, Spiko poursuit son innovation en s'associant avec Amundi pour lancer un nouveau fonds tokenisé. Quels sont les détails de cette annonce ?

Spiko lance le fonds tokenisé SAFO en partenariat avec Amundi

Alors que certains acteurs font beaucoup de bruit en matière de tokenisation pour peu d’actions concrètes, il en est d’autres qui construisent ardemment en coulisses. C’est notamment le cas de la startup Spiko, spécialisée dans les fonds monétaires tokenisés et qui vient d’annoncer ce jeudi le lancement du Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO), en partenariat, comme son nom l’indique, avec le géant de la gestion d’actifs Amundi.

🔎 Qu'est-ce que la tokenisation et quels secteurs transforme-t-elle ?

En bref, un swap sur les marchés monétaires est un accord entre 2 parties pour échanger des montants équivalents entre 2 devises à des taux connus généralement à l’avance, notamment en échange mutuel d’intérêts.

Dans le cas présent, le registre des souscripteurs au SAFO est stocké sur les blockchains Ethereum (ETH) et Stellar (XLM), tandis que Chainlink fait intervenir ses oracles pour apporter on-chain les données relatives à la valeur liquidative du fonds. En outre, CACEIS administre le fonds et a été retenue comme banque dépositaire, tandis que Spiko collabore avec des banques de premier plan comme contrepartie des swaps, notamment BNP Paribas.

Ainsi, SAFO est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le tout en 4 devises différentes, à partir de 1 euro, 1 dollar, 1 livre sterling ou 1 franc suisse.

Enfin, il est prévu que ce fonds puisse être distribué à l’avenir via un système d’API fourni par Spiko, ce qui permettrait de démocratiser ce produit à de nombreux professionnels nécessitant une flexibilité de leur trésorerie dans diverses devises. Jean-Jacques Barbéris, le responsable des clients institutionnels et entreprises et des critères ESG chez Amundi, a commenté cette nouveauté :

SAFO offre aux investisseurs professionnels un accès rapide et transparent aux solutions de gestion de trésorerie. Cette initiative s’inscrit dans notre ambition de contribuer à l’essor des solutions tokenisées.

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À ce jour, Spiko revendique 1,1 milliard d’euros d’actifs sous gestion et a déjà distribué plus de 12,84 millions d’euros d’intérêts.

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Sources : Spiko, Amundi

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