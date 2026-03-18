Interview : Avec « On Chain », Coinshares ouvre la DeFi aux institutionnels

Le monde de la DeFi est en ébullition. Pendant qu'un grand nombre d'entreprises dévoilent des partenariats entre finance traditionnelle (TradFi) et décentralisée, Coinshares a simplement décidé d'unifier les deux mondes.

Coinshares dévoile le premier produit financier permettant d'offrir les Yields on-chain aux institutionnels

Finance traditionnelle et décentralisée ne sont pas des adversaires, et Coinshares le prouve. L'entreprise, fondée par le français Jean-Marie Mognetti, s'est déjà illustrée en 2015 en lançant les premiers ETP Bitcoin au monde.

Aujourd'hui, elle annonce l'ouverture d'un pont permettant à la finance traditionnelle (TradFi) d'investir directement dans la finance décentralisée (DeFi). Cet édifice a un nom : « On Chain ».

Pendant des années, nous avons construit notre vision de la finance hybride, à la convergence entre finance traditionnelle et décentralisée. Aujourd'hui, avec On Chain, cette vision devient réalité. Jean-Marie Mognetti

L'objectif de ce nouveau produit financier est clair : permettre aux assets managers de s'intéresser « sérieusement » à la DeFi, et attirer les centaines de milliers de milliards de dollars qu'ils représentent. Une victoire pour tout l'écosystème, et la possibilité pour Coinshares de se faire une place dans le marché estimé à plusieurs milliards de dollars.

Pour comprendre en détail le fonctionnement de ce nouveau produit d'investissement, ses conséquences pour l'écosystème de la DeFi et pour le marché, nous avons rencontré Jérôme Castille, Directeur de Coinshares France.

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Interview avec Jérôme Castille, Directeur de Coinshares France

Coinshares annonce un nouveau produit financier, On Chain, permettant de s'exposer à 6 sources de rendements passifs (yields) dans la finance décentralisée (DeFi). On y retrouve notamment des yields issus de Real World Assets (RWA), tels que des obligations tokenisées, et des rendements du lending on-chain (prêt d'argent via des infrastructures blockchain), grâce à des solutions comme Morpho.

En quoi ce nouveau produit est-il différent de ce qui se trouve actuellement sur le marché, à qui s'adresse-t-il ?

Jérôme Castille : Avant tout, nous avons cherché à répondre à un besoin de la part des institutionnels : l'accès à une stratégie en stablecoin (USDC) avec rendement. Aujourd'hui, les plateformes qui proposent ce type de stratégie ne sont pas adaptées, pour plusieurs raisons.

D'abord, elles ne sont pas réglementées. Ensuite, elles offrent des produits ultra-corrélés au marché. Quand les volumes d'échange des crypto baissent, leurs rendements baissent également.

Notre produit est différent. Déjà, notre profil réglementaire est complet. Nous avons MiCA pour les crypto-actifs, puis AIFMD et MiFID pour les instruments financiers. Cela nous permet de réunir les deux mondes dans un environnement régulé.

Par ailleurs, notre produit mêle des rendements issus de la DeFi, comme du lending on-chain, avec des outils de type RWA, tels que des obligations tokenisées issues des marchés classiques.

Ce mélange permet à notre stratégie de sortir de cette corrélation crypto/crypto, et de garantir des résultats intéressants même en dehors des périodes de forte volatilité.

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Vous parlez de mélange de RWA et de rendements issus de la DeFi. Concrètement, que va-t-on retrouver dans ce produit financier, et comment est-il composé ?

Jérôme Castille : La stratégie se répartit sur six sources de rendement distinctes, couvrant l'ensemble du spectre des opportunités on-chain : protocoles de lending DeFi, lending institutionnel sécurisé, rendements issus de fonds obligataires tokenisés et d'ETF obligataires, stratégies delta neutral et arbitrage.

Sur les RWA, nous intégrons plusieurs plateformes comme Ondo, WisdomTree ou Spiko. Nous avons également Maple Finance, qui donne accès au marché des obligations d'entreprises en USDC, ou encore Ethena pour du delta neutral.

Côté DeFi, nous avons Aave, Morpho (avec du collatéral sélectionné par nos soins) ou encore Compound. Chaque plateforme a ses avantages et nous choisissons celles que nous souhaitons utiliser.

Avec toutes ces solutions, nous pourrons proposer à nos clients différentes durées et différents niveaux de risque. Mais surtout, ils pourront s'exposer simultanément à tous ces produits, au sein d'une allocation gérée par un seul acteur, totalement régulé.

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Vous aurez donc un portefeuille très fourni, avec de nombreuses solutions disponibles. À quelle fréquence comptez-vous ajuster vos positions ?

Jérôme Castille : Il est important de préciser une chose : en tant qu'asset manager réglementé, nous sommes les seuls autorisés à toucher aux produits et à les ajuster ; ce qu'on appelle le rebalancing.

L'ajustement aura lieu de manière hebdomadaire, avec des modifications en cas de force majeure, par exemple en cas d'allocation trop importante sur un vault. Une solution d'ajustement automatique surveillera les positions en permanence, en plus de la supervision humaine.

Coinshares s'est illustré par le passé pour ses produits financiers, comme les ETP sur le Bitcoin en 2015 bien avant le reste du marché, ou les ETP Ethereum avec staking. Envisagez-vous un produit de type ETP ou ETF afin de permettre aux investisseurs de s'exposer à cette nouvelle stratégie ?

Jérôme Castille : Notre nouveau produit, On Chain, est destiné aux institutionnels, aux plateformes et aux exchanges. À eux de proposer ces produits à leurs clients : c'est un marché qu'ils maîtrisent mieux que nous.

En ce qui concerne les ETP avec staking, ils exposent les investisseurs à une forte volatilité. On Chain est aux antipodes : des rendements réguliers, stables, destinés aux entreprises. Ces deux typologies de clients ne partagent pas les mêmes objectifs ni les mêmes attentes.

Pour autant, cette nouvelle stratégie offre de nombreuses possibilités. Par exemple, Maple Finance propose une exposition au staking sans la volatilité. En allouant du capital chez eux, nous pouvons profiter de cette stratégie en maîtrisant les risques et sans avoir à nous lancer nous-mêmes dans ce marché.

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C'est toute la philosophie de ce nouveau produit. Nous sommes des assets managers. Nous prenons des USDC et nous nous occupons de leur allocation. Nous ne voulons pas entrer dans des stratégies complexes, comme certains acteurs qui se retrouvent à emprunter, prêter, effectuer une multitude de manipulations et qui finissent par faire du trading au lieu d'exercer leur métier.

Notre priorité, c'est la gestion d'actifs : investir de manière passive sur des produits financiers en mesurant le risque et le rendement pour des clients institutionnels, comme les exchanges. Ni plus, ni moins.

En quoi ce nouveau produit change-t-il la donne ? Quelles retombées espérez-vous obtenir ?

Jérôme Castille : D'autres ont annoncé avant nous se lancer dans ce marché, mais ils sont restés sur des protocoles DeFi uniquement. Avec Coinshares, pour la première fois, les clients vont avoir une offre regroupant yield on-chain et RWA. Nous ouvrons la voie des assets managers on-chain, avec l'espoir de voir le métier évoluer dans cette direction.

Côté finance décentralisée, nous espérons que notre initiative sera à l'origine d'une prise de conscience. Il est temps que l'écosystème arrive à maturité. Le secteur est prêt pour l'intégration des assets managers classiques, et il en a besoin.

La DeFi a tendance à se refermer sur elle-même, à s'autofinancer et à tourner en rond, alors qu'elle constitue un outil exceptionnel pour la finance traditionnelle.

Mais, des deux côtés, les choses ne se sont pas faites. La TradFi n'a pas voulu se lancer dans la DeFi, et cette dernière n'est pas parvenue à proposer des solutions adaptées aux besoins de la première.

La DeFi doit comprendre pourquoi elle existe, quelle est sa mission dans le monde de la finance. Elle doit faire confiance aux assets managers.

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Justement, parlons de la finance décentralisée. Est-ce que vous vous sentez appartenir à ce monde ?

Jérôme Castille : Non, nous ne faisons pas partie de la DeFi à proprement parler. Nous avons beaucoup d'admiration pour les solutions proposées, telles que Morpho, dont le travail est remarquable.

Mais ces entreprises sont des infrastructures, et nous sommes leurs clients. Nous sommes d'ailleurs les premiers à réellement utiliser leurs produits à grande échelle, dans une dimension institutionnelle, et à pousser le modèle en situation réelle.

Quel impact votre nouveau produit aura-t-il sur le monde de la finance décentralisée et sur ses solutions ? Comment voyez-vous l'évolution de ce marché ?

Jérôme Castille : Le pont que nous avons construit va permettre d'apporter de la liquidité dans le marché crypto. Un autre aspect, moins immédiat, sera d'attirer l'attention des assets managers : leur montrer que la tokenisation existe, fonctionne et apporte des résultats concrets, et faire franchir le pas aux plus importants d'entre eux.

Aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas la DeFi, ne savent pas à quoi elle sert ni ce qu'elle pourrait leur apporter. Nous allons changer ça.

Coinshares innove, encore

Après son ETP sur le Bitcoin et un autre sur Ethereum avec staking, Coinshares continue de réunir ces deux mondes. D'un côté, la finance décentralisée et ses infrastructures rapides et performantes ; de l'autre, la finance classique et tout le poids de l'économie mondiale.

Aujourd'hui, la supériorité technologique des solutions blockchain n'est plus à prouver. Les premiers géants de la finance traditionnelle franchissent déjà le pas, et les entreprises DeFi les plus avancées sont là pour les accueillir. Pendant ce temps, les sceptiques doutent encore : ils feraient bien de se décider, car il n'y aura pas de place pour tout le monde.

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