Japon : la plus grande banque d’investissement lance un « fonds d’adoption du Bitcoin (BTC) »

Nomura, la plus grande banque d’investissement du Japon, mise sur le Bitcoin (BTC). Et c’est un pari sur le long terme, puisque son « fonds d’adoption du Bitcoin » n’est disponible que pour de longues durées, auprès des investisseurs institutionnels. Est-ce un signe de confiance retrouvée pour l’écosystème ?

La banque Nomura lance son fonds d’adoption du Bitcoin

Le fonds est proposé par Laser Banking, la branche crypto de Nomura. Il est proposé sous la forme « long-only », c’est-à-dire qu’il ne sera pas possible pour les investisseurs institutionnels de se positionner sur le court terme. On ne sait cependant pas quelle est la durée minimum choisie par la banque d’investissement.

Pour proposer ce fonds d’adoption, la banque utilisera Komainu, une entreprise spécialisée dans la garde de cryptomonnaies à destination des institutionnels. Cette dernière a été créée de manière conjointe par Nomura, CoinShares, et la française Ledger.

Le fonds ne sera pas le dernier selon la banque, qui confirme vouloir faciliter l’adoption du Bitcoin à grande échelle. Elle annonce qu’une série de solutions d’investissement de ce type seront apportées au marché à l’avenir. Sebastian Guglietta, le responsable de Laser Digital Asset Management, a souligné le caractère révolutionnaire de la cryptomonnaie :

« La technologie est un facteur clé de croissance économique globale, elle transforme une grande partie de l’économie depuis l’analogue vers le numérique. Le Bitcoin est un des facilitateurs de cette transformation à long terme. »

Des signes de confiance retrouvée dans l’écosystème crypto

Cette initiative figure parmi d’autres qui montrent que l’intérêt des investisseurs institutionnels – et donc la confiance dans l’écosystème – semble en train de revenir. Aux États-Unis, la course aux ETF Bitcoin spot, et la situation difficile dans laquelle se trouve la Securities and Exchange Commission (SEC), sont d’autres signes de ce basculement. L’on peut aussi citer BlackRock, qui a depuis le début de l’été communiqué sur le Bitcoin (BTC), souvent par la voix de son PDG. Le géant s’est également positionné sur les sociétés liées au mining, un engagement là aussi à long terme.

En plein bear market, et alors que le procès FTX va prochainement s’ouvrir, cela donc montre que la roue tourne aussi dans le secteur des cryptomonnaies. Ce matin, le cours du Bitcoin affiche 27 100 dollars, soit une progression de +5.4% sur les deux dernières semaines.

Source : Laser Digital, communiqué

