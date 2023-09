ETF Bitcoin et Ether : 2 géants américains rentrent dans la course

Le marché crypto et les investisseurs attendent impatiemment l'approbation des premiers fonds négociés en bourse (ETF) au comptant sur le Bitcoin (BTC) et l'Éther (ETH), tandis que deux nouveaux acteurs de taille viennent de relancer la course à celui qui obtiendra le feu vert en premier.