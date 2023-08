Hashdex se lance dans la course aux ETF Bitcoin spot : en quoi cette demande est différente ?

Depuis que BlackRock a déposé sa demande pour tenter d’obtenir l’approbation de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour émettre un ETF spot sur le Bitcoin (BTC), de nombreux acteurs se sont lancés dans la course à leur tour.

C’est désormais le cas du gestionnaire de fonds Hashdex, qui dispose déjà d’un ETF Bitcoin basé sur des contrats futures :

*VERY INTERESTING* 19b-4 filed by NYSE on DEFI ETF…

Changing name to Hashdex Bitcoin ETF & updating strategy to hold spot btc.

Notably, this filing isn’t relying on Coinbase SSA.

Instead will secure spot btc through CME Market’s Exchange for Physical.https://t.co/dBLjCNvAki pic.twitter.com/kmXETHUqB0

— Nate Geraci (@NateGeraci) August 25, 2023