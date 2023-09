ETF Ethereum : Ark Invest et 21Shares déposent la toute première demande d'ETF ETH spot aux États-Unis

Ark Invest, dirigée par Cathie Wood, et 21Shares ont déposé la première demande d'ETF Ethereum (ETH) au comptant aux États-Unis. Cette demande représente un pas majeur vers la création d'un fonds négocié en bourse au comptant soutenu par l'Ether, la deuxième plus grande cryptomonnaie du marché, et témoigne de la confiance de l'écosystème pour les ETF.