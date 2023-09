ETF Bitcoin : Grayscale ne lâche pas l'affaire et empresse la SEC d'évaluer sa demande

Grayscale ne faiblit pas et compte bien profiter de sa retentissante victoire face à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. La société détenant le plus grand fonds Bitcoin au monde a écrit à la SEC pour convenir rapidement d'une solution pour convertir son Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) en un ETF Bitcoin spot, la Cour d'appel ayant qualifié la décision du régulateur de « capricieuse ».