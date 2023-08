ETF Bitcoin spot : la SEC repousse l'échéance des demandes de WisdomTree, Valkyrie et Invesco

Avec une légère avance, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis s'est prononcée sur quelques demandes d'ETF Bitcoin au comptant. Sans trop de surprise, le régulateur américain a décidé de repousser l'échéance pour évaluer les dossiers plus en détail. Ceci étant, les regards sont toujours tournés vers la demande de BlackRock.

Copié https://cryptoast.fr/feed/ Copié https://cryptoast.fr/etf-bitcoin-spot-sec-repousse-echeance-demandes-wisdomtree-valkyrie-invesco/