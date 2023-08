Bitcoin (BTC) : Voici pourquoi les ETF spot pourraient tout changer

Alors que les décisions de la SEC se font attendre concernant toutes les demandes d’autorisation d’ETF Bitcoin spot, revenons sur le rôle décisif que joue cette catégorie bien spécifique de fonds pour l’ensemble des classes d’actifs en bourse. Voici l'analyse technique du Bitcoin (BTC) par Vincent Ganne.

Les fonds ETF sont un game changer pour toutes les classes d’actifs en bourse

Dans ma précédente analyse proposée dans les colonnes de Cryptoast, je posais crûment la question de savoir s’il fallait acheter le support à 25 000 dollars sur le cours du bitcoin. Le marché semble avoir répondu par l’affirmative lors de la session boursière du mardi 29 août. Pour autant, la messe est loin d’être dite sur le plan technique, sans parler du cadre fondamental externe toujours aussi contraignant.

Mais restons concentré sur l’actualité immédiate propre à l’écosystème, avec le sujet brulant des ETF Bitcoin spot. Le géant des fonds cryptos Grayscale a remporté une victoire judiciaire contre la SEC, le gendarme boursier américain, tandis que cette dernière est désormais attendue quant aux demandes d’autorisation d’ETF par d’autres sociétés, en particulier BlackRock.

Naturellement, rien ne garantit que les réponses de la SEC seront toutes positives au moment où ces lignes sont écrites, mais est-ce vraiment si important, l’écosystème n’en fait-il pas un peu trop ? La réponse, tout du moins ma réponse, est clairement non.

Vous devez être certain du fait acquis suivant : les fonds de type ETF, de par les sommes colossales qui sont sous gestion et l’éligibilité fiscale très large dont ils bénéficient, ont été, sont et seront toujours un « game changer » pour toutes les classes d’actifs en bourse.

C’est le cas sur le marché des obligations, le marché des actions, le marché des changes (dans une moindre mesure pour ce dernier) et le marché des matières premières. Cela devrait être le cas pour le marché des cryptomonnaies.

Prenons l’exemple du cours de l’Or. La demande pour cet actif se divise entre demandes industrielles, demandes financières et demande des banques centrales (à parts égales sur une année complète pour les deux premières). Les ETF GOLD représentent plus des deux tiers de la totalité de la demande financière d’or et ont largement contribué à la hausse du prix de l’or depuis le début du siècle.

Autre marché, autre logique. Au Japon maintenant, ce sont les ETF sur le marché actions qui contribuent massivement à la tendance et la Banque Centrale du Japon (BoJ) va même jusqu’à acheter des ETF sur le marché actions japonais pour soutenir le marché.

Bref, si toutes les demandes d’ETF Bitcoin spot devaient (ou une partie d’entre elles) être validées par la SEC, cela serait un puissant facteur de soutien à la hausse des cours. Reste à savoir si la SEC de Gary Gensler ne va pas décider de gâcher la fête en jouant la carte de nouvelles batailles judiciaires.

Histogramme qui affiche les flux entrants et sortants sur l’ETF long Bitcoin (BITO) de l’émetteur Proshares sur une période de 6 mois

Sur le plan technique, le rebond sur le support à 25000 dollars doit être nuancé

Le cours du bitcoin a donc rebondi sur le support à 25 000 dollars, venant effacer une partie du choc baissier de la session de liquidation massive du jeudi 17 août dernier. Ce rebond illustre le rôle de pivot chartiste de ce niveau de prix, rôle que nous avons régulièrement décrit sur Cryptoast.

Pour autant, rebondir sur un support c’est une bonne chose, mais ce n’est qu’une première étape. La nécessaire seconde étape, le dépassement d’une résistance tangible, n’est pas encore présente dans l’action de prix pour argumenter en faveur de la reprise de la tendance haussière annuelle.

C’est la résistance à 28 700 dollars qu’il faudrait déborder pour enfin repartir à l’attaque des records annuels. En l’absence d’un tel signal, les jeux techniques ne sont pas faits et le marché peut encore aller chasser de la liquidité plus bas.

Graphique réalisé avec le site TradingView et qui affiche les bougies japonaises hebdomadaires et quotidiennes du contrat future BTC de la bourse de Chicago

