Bitcoin (BTC), faut-il acheter le support à 25 000 dollars ?

Comme envisagé dans nos colonnes, la volatilité du cours du Bitcoin a explosé à la hausse en fin de semaine dernière, depuis un niveau de plancher chartiste historique et sur fond de coalition de données fondamentales de haute tension. Le marché est revenu sur le support graphique que tout le monde connait, le support à 25 000 dollars. Faut-il se précipiter à l’achat ?

Le niveau technique trop parfait des 25 000 dollars ?

En tant qu’analyste chartiste des marchés financiers, je ne m’enferme pas dans mes propres vues de marché et surtout, je combats l’égo avec la plus féroce énergie. Le mauvais analyste graphique (je ne dis pas que je suis un bon analyste), c’est celui qui a un biais de positionnement et qui cherche à se rassurer en trouvant des arguments dans les graphiques, en laissant loin derrière lui l’objectivité.

Une bonne manière d’être le plus objectif possible face à un graphique, c’est de commencer par s’ouvrir aux avis des autres analystes, du moins de peser le pour et le contre de leurs arguments. C’est un travail que je fais chaque jour auprès d’une sélection d’analystes « amis » et je peux vous dire que TOUT LE MONDE pense que le support à 25 000 dollars est le point d’entrée trop parfait.

« Trop parfait », car identifié par le consensus comme étant le pivot chartiste garant de la tendance haussière annuelle du BTC, même de l’ensemble du mouvement haussier initié à la fin du mois de novembre dernier.

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Selon moi, c’est déjà ici une première erreur, je pense que c’est encore et toujours le seuil des 20/21 000 dollars qui joue ce rôle, l’éternel ex-ATH.

Il est tentant de vouloir parier sur la fin de la purge depuis les 25 000 dollars, cela validerait une vague numérotée 2 (le cycle de marché en vagues d’Elliott) classique en forme de « flat régulier », avant que ne démarre une grande vague 3 haussière.

La difficulté de ce scénario est de déterminer quelle conjugaison de données fondamentales permettrait de partir immédiatement en forte hausse. Pour donner un tel signal technique de reprise de la hausse, il faudrait déjà combler le gap baissier du contrat futur entre 27 000 et 27 500 dollars, puis dépasser la résistance à 28 660 dollars.

À mon humble avis, la reprise de la hausse prendra davantage de temps et le marché pourrait travailler la zone des 21 000/25 000 dollars avant de se relancer, sinon passer davantage de temps à solidifier le support des 25 000 dollars.

Les hypothèses techniques sont nombreuses, je vous propose ci-dessous un récapitulatif sous forme de 2 graphiques et je vous invite à regarder ma dernière vidéo « Cryptoast Technical Briefing » pour en savoir plus.

Graphique qui dévoile les bougies japonaises en données hebdomadaires et avec une échelle arithmétique du cours du bitcoin (BTC/USD)

Graphique qui dévoile les bougies japonaises en données hebdomadaires et avec une échelle arithmétique du cours du bitcoin (BTC/USD)

💡Retrouvez des analyses exclusives de Vincent Ganne sur Cryptoast Research

Confus et dépassé par les cryptomonnaies ? 🤔 Décelez les opportunités et prenez des décisions d'investissement éclairées 🔎

Sur le plan technique, les valeurs stars de la tech US ne lâchent rien

Le débat sur le sujet de savoir quel est le support qui va permettre de relancer la hausse du prix du BTC peut être traité en se tournant comme d’habitude du côté des grandes corrélations intermarchés qui agissent sur le cours du Bitcoin. La corrélation positive avec la tendance des stars de la tech US sur le marché actions est un fait, même si certaines valeurs du Nasdaq ont fait bien mieux que le BTC, je pense notamment au titre Nvidia.

Je vous propose ci-dessous un graphique de l’indice large, le Nasdaq Composite, assez proche du BTC dans sa reprise et vous pouvez noter qu’il se trouve lui aussi sur support.

Alors, 25 000 dollars ou pas 25 000 dollars ? À chacun de se forger son avis.

Graphique qui affiche les bougies japonaises hebdomadaires de l’indice Nasdaq Composite

👉 Comment acheter du Bitcoin (BTC) facilement en 2023

Le meilleur moyen de sécuriser vos cryptomonnaies 🔒 Achetez, échangez, faites fructifier et gérez plus de 5 500 cryptos

Source : TradingView

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.