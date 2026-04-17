Bpifrance choisit le stablecoin EURCV de Société Générale-FORGE pour ses opérations blockchain

La banque publique d’investissement Bpifrance annonce un partenariat avec Société Générale-FORGE pour l’utilisation de son stablecoin euro (EURCV) dans le cadre de ses opérations sur la blockchain. Une approche annoncée comme évolutive, qui pourrait en intégrer d’autres par la suite.

Bpifrance sélectionne le stablecoin EURCV

L'intégration des stablecoins s'impose désormais comme une nécessité pour les acteurs bancaires, qu'il s'agisse de s'inscrire dans la dynamique actuelle de leur adoption à grande échelle ou de bénéficier de leurs avantages indéniables et de leur inscription sur la blockchain.

Une réalité déjà prise en compte depuis plusieurs années par le géant français Société Générale, via sa filiale FORGE, à l'origine du lancement du stablecoin euro EURCV dès 2023, intégré au réseau mondial de messagerie interbancaire SWIFT depuis le début de l'année.

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Un stablecoin dont la véritable force de frappe réside dans sa dimension bancaire compatible avec les exigences du cadre réglementaire européen MiCA. De quoi motiver la banque publique d’investissement Bpifrance à en faire usage dans le cadre de ses opérations sur la blockchain, selon le communiqué publié aujourd'hui même.

Bpifrance, acteur moteur de l’écosystème blockchain en France, poursuit le déploiement de sa stratégie dans les actifs numériques en annonçant un partenariat avec Société Générale-FORGE, filiale régulée du groupe Société Générale dédiée aux crypto-actifs, afin d'utiliser le stablecoin EUR CoinVertible pour plusieurs opérations sur la blockchain. Communiqué

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Une approche qui « reste ouverte et évolutive »

Selon les détails du communiqué de presse, cette utilisation on-chain du stablecoin EURCV devrait plus précisément concerner « des opérations pour compte propre liées aux marchés de capitaux, aux paiements, à la trésorerie et aux titres », mais également ses transactions d’échange de crypto-actifs.

Une nécessité d'autant plus importante que Bpifrance aurait engagé près de 200 millions d'euros dans des projets liés à la blockchain, qu'il s'agisse de financements directs, d'investissements en capital ou de souscriptions à des fonds spécialisés, en parallèle de la création d’un fonds d’investissement crypto en mars 2025, destiné à soutenir les entreprises françaises du secteur.

📰 Société Générale-FORGE lance son stablecoin euro EURCV sur Ripple (XRP)

Pour Bpifrance, l’ambition stratégique est de renforcer les écosystèmes financiers et crypto français en accélérant l’adoption des actifs numériques et en intégrant des solutions de paiement et de trésorerie tokenisées, avec EUR CoinVertible de Société Générale-FORGE comme stablecoin de référence. Communiqué

Un partenariat entre Bpifrance et Société Générale-FORGE qui ne s'arrête pas là, puisqu'il est également question d'un accompagnement de la banque publique d’investissement « dans la mise en œuvre de cas d’usage par une coopération étroite sur les plans technique, opérationnel et réglementaire ».

Toutefois, Bpifrance ne manque pas de préciser que cette approche « reste ouverte et évolutive ». Serait-ce un moyen de signifier au consortium bancaire Qivalis que la porte reste ouverte, une fois que leur stablecoin de dimension multi-bancaire aura effectivement vu le jour ?

Pendant ce temps, le nouvel arrivant HEURO rebat les cartes du secteur des stablecoins euro avec une capitalisation déjà estimée à 600 millions de dollars.

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Source : Communiqué de presse

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