Qu’il s’agisse de faits réels ou de fantasmes, le secteur des cryptomonnaies est régulièrement associé à des arnaques. Dernier cas en date : un procès au Royaume-Uni pour un Ponzi estimé à 6,5 milliards de dollars, dont la conversion en Bitcoin pourrait représenter une bonne nouvelle pour les victimes.

Un Ponzi à 6,5 milliards de dollars

Le secteur des cryptomonnaies apparaît bien souvent comme le terrain de jeu privilégié des fraudes et autres arnaques, mais également des criminels en quête d'une solution efficace pour blanchir leurs fonds. Un dernier cas de figure qui se trouve au centre d'une affaire de Ponzi originaire de Chine, actuellement traitée par la justice du Royaume-Uni.

À l'origine de cette arnaque pyramidale, une ressortissante chinoise répondant au nom de Zhimin Qian — alias Yadi Zhang ou « déesse de la richesse » pour les intimes — responsable d'une fraude massive opérée auprès de 128 000 investisseurs crédules entre 2014 et 2017 à l'aide d'une société implantée dans le nord-est de la Chine.

Pourtant, ce ne sont pas ces faits qui sont actuellement retenus contre elle par la justice britannique. En effet, cette femme présentée comme le cerveau de cette arnaque doit répondre des accusations de possession et de transfert de biens d’origine criminelle, pour lesquels elle a déjà plaidé coupable en septembre dernier.

En cause : un portefeuille en Bitcoin composé de plus de 61 000 BTC, pour un total estimé à environ 6,5 milliards de dollars au cours du BTC actuel. Des fonds issus d'une conversion stratégique afin de fuir son pays en 2018 face au risque d'une enquête initiée à son encontre.

Il s’agit probablement du plus important procès de ce type, en termes de valeur, impliquant un particulier et non une entreprise. William Glover, représentant de victimes

Une plus-value en Bitcoin qui va permettre de « couvrir les pertes »

Dès son arrivée au Royaume-Uni, Zhimin Qian va tenter de blanchir les fonds volés en achetant des biens immobiliers, comme par exemple un manoir situé à Londres alors estimé à 23 millions de livres sterling. Des opérations menées avec une complice, actuellement incarcérée depuis 2024, suite à une condamnation à plus de six années d'emprisonnement.

Dans le cadre de ce procès programmé sur les deux premiers jours de cette semaine, l'accusée risque jusqu'à 14 ans de prison Un complice malaisien également dans le box des accusés attend quant à lui sa sentence pour des faits de blanchiment d'argent au moment d'écrire ces lignes.

Une conversion en Bitcoin qui pourrait bien permettre à Zhimin Qian de tirer son épingle du jeu. En effet, les fonds volés ont été échangés contre des BTC à une époque ou il ne coûtait que 3 600 dollars, contre 106 000 dollars aujourd'hui. Une énorme performance estimée à 2 850 % dont les plus-values devraient lui permettre de « couvrir les pertes » occasionnées à ses victimes dans leur intégralité.

L'occasion d'obtenir des circonstances atténuantes ?

Source : RFI

