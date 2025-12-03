1 milliard de dollars de financement, partenariat avec CNN… La plateforme de marchés prédictifs Kalshi explose

Un signe de l’engouement considérable qui entoure les marchés prédictifs ? La chaîne télévisée américaine CNN a signé un partenariat avec Kalshi, pour faire usage de ses prédictions. La plateforme de paris vient par ailleurs de lever 1 milliard de dollars, afin de concurrencer son rival Polymarket

Kalshi signe un partenariat avec CNN

La chaîne américaine d’informations CNN vient d’annoncer un partenariat avec la plateforme de marché prédictif Kalshi. Cela permettra aux services d’informations d’utiliser les données de Kalshi dans leurs segments de news :

Aujourd’hui, Kalshi a annoncé une intégration de données avec CNN, devenant le partenaire officiel des marchés de prédiction de la chaîne.

Sur Kalshi, les utilisateurs misent sur l’issue d’un scénario, par exemple les résultats d’une élection ou l’éventualité d’une baisse des taux par la Réserve fédérale. Les probabilités sont ensuite données en pourcentage et les utilisateurs qui ont correctement prédit l’issue empochent des gains.

💡 Pour aller plus loin – Qu’est-ce qu’un marché de prédiction décentralisé ou prediction market ?

Concrètement, cela veut dire que CNN pourra afficher des questions en lien avec l’actualité du moment, avec les pourcentages associés. Kalshi note que les marchés prédictifs sont historiquement fiables pour prédire l’issue d’événements historiques – parfois plus que les sondages.

Coinbase : inscrivez-vous sur l'exchange crypto le plus réputé au monde

Une valorisation qui bondit à 11 milliards de dollars

L’engouement autour des marchés prédictifs explose ces derniers mois. En témoigne la dernière levée de fonds de Kalshi, qui annonçait hier avoir rassemblé plus d’un milliard de dollars.

À ce stade, la société pèse 11 milliards de dollars, une valeur qui a doublé en 2 mois. En plus de CNN, la plateforme a signé d’autres partenariats d’ampleur, dont un avec Coinbase. Elle bénéficierait d’un fort soutien institutionnel : Donald Trump Jr. fait notamment partie des « advisors » de l’entreprise.

👉 Dans l’actualité – Les marchés prédictifs de Kalshi débarquent sur Solana

Kalshi espère faire de l’ombre à Polymarket, son plus grand concurrent, qui est récemment retourné sur le sol américain. Polymarket est à ce stade valorisée à plus de 15 milliards de dollars et est considérée comme le marché prédictif « historique » du secteur.

La vague des marchés prédictifs

Les marchés prédictifs suscitent un engouement considérable depuis l’automne 2025, avec des volumes qui ont explosé. Le volume notionnel des marchés prédictifs, c’est-à-dire la valeur sous-jacente représentée par l’ensemble des positions prises, dépasse désormais 3 milliards de dollars par semaine :

L’explosion des plateformes de paris prédictifs. Source : Dune Analytics

🌐 Dans l’actualité – Google Finance intègre les données des marchés prédictifs de Kalshi et Polymarket

Il semblerait que les marchés prédictifs soient en train de consolider leur utilisation au-delà d’événements ponctuels, comme cela avait été le cas avec les élections présidentielles américaines il y a un an. Leur intégration à des médias traditionnels devrait donc se poursuivre.

Faites fructifier votre capital grâce aux analyses et stratégies de nos experts

Publicité

Source : Kalshi, Reuters, Dune Analytics

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.