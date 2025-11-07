Google Finance intègre les données des marchés prédictifs de Kalshi et Polymarket

Les plateformes de marchés prédictifs comme Polymarket et Kalshi ont enregistré une évolution sans précédent au cours de l’année écoulée. Un succès qui vient de permettre une intégration de leurs données sur Google Finance.

Google Finance intègre les données des marchés prédictifs

L'adoption du secteur des cryptomonnaies repose sur certains éléments clés, comme la simplification apportée à son accès et une plus grande visibilité hors de son écosystème. Une réalité qui pourrait se voir largement accélérée par l'arrivée de la finance traditionnelle dans cette équation.

Et autant dire que le secteur en plein développement des marchés prédictifs profite pleinement de cette situation, suite à une levée historique de 2 milliards de dollars effectuée par Polymarket il y a quelques semaines auprès de la société mère de la bourse de New York (NYSE), Intercontinental Exchange.

L'occasion de faire de son fondateur le plus jeune milliardaire du Bloomberg Billionaires Index. Autant de succès qui en appellent inévitablement d'autres, au point d'attirer l'attention de la plateforme mondiale de gestion des données de marché Google Finance, face à cet outil destiné à investir sur l’issue d’événements futurs.

Nous ajoutons un support pour les données sur les marchés prédictifs de Kalshi et Polymarket, afin que vous puissiez poser des questions sur les futurs événements du marché et exploiter la sagesse de la foule. Google

« Exploiter la sagesse des foules »

Dans les faits, cette intégration va permettre d'accéder aux données des plateformes Kalshi et Polymarket directement dans les résultats des recherches Google, comme c'est actuellement le cas pour le marché des actions ou certaines cryptomonnaies populaires.

Une petite différence apparaît néanmoins, puisque dans le cas présent cela implique de poser une question du type (c'est l'un des exemples pris par Google, en anglais) : « quelle sera la décision de la Fed concernant les taux en décembre ? » directement à partir de la barre de recherche, « pour voir les probabilités actuelles sur le marché et comment elles ont évolué au fil du temps ».

🗞️ Historique ! Polymarket lève 2 milliards de dollars, record absolu dans la crypto

Google Finance : « quelle sera la décision de la Fed concernant les taux en décembre ? »

Cette intégration des marchés prédictifs comme une expression de la sagesse populaire apporte une estimation en temps réel des tendances associées aux marchés financiers qui peut s'avérer très intéressante, mais avec le risque évident de devenir une sorte de sondage à la fiabilité toute relative.

Selon les analystes de Bernstein, cela n'empêche par les plateformes comme Kalshi ou Polymarket de s'imposer désormais comme un outil totalement intégré à la finance traditionnelle, car « en laissant les marchés déterminer les probabilités d’événements clés, davantage d’investisseurs peuvent intégrer ces signaux d’information à leurs portefeuilles ».

La mise en place effective de ce service devrait intervenir au cours des prochaines semaines. Une évolution inscrite dans le cadre d'une refonte plus profonde de Google Finance, avec une intégration plus poussée de l'IA Gemini et son outil Deep Search en capacité de générer des réponses financières plus approfondies et référencées.

Sources : Google Finance, Bloomberg

