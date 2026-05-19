Aleph Cloud introduit un modèle de partage des revenus pour les opérateurs de son cloud décentralisé

Aleph Cloud, réseau de cloud computing décentralisé, franchit une étape structurante avec l'activation d'une nouvelle architecture de rémunération pour son infrastructure distribuée. Derrière cette évolution économique se dessine une ambition plus large : faire d'Aleph Cloud une plateforme technologique de référence pour le cloud et l'IA, capable de concurrencer les grands fournisseurs centralisés à une fraction de leur coût.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec Aleph Cloud (en savoir plus)

Un nouveau modèle économique pour les opérateurs

Le problème historique des réseaux DePIN est bien connu : les opérateurs paient leurs serveurs, leur bande passante et leur énergie en monnaies fiat, mais perçoivent leurs récompenses en cryptomonnaies. Ainsi, lorsque le cours de la crypto baisse, la rentabilité s'effondre, les opérateurs quittent le réseau et la qualité de toute l'infrastructure se dégrade.

Aleph v2 répond à cette problématique avec l'introduction de 2 flux complémentaires. Pour comprendre la logique, il faut imaginer le réseau comme un marché : d'un côté des opérateurs qui mettent leur matériel à disposition, de l'autre des clients qui paient pour utiliser cette puissance de calcul.

Aujourd'hui, ce marché est encore en train de se construire : la demande client ne suffit pas encore à rémunérer correctement tous les opérateurs.

C'est pourquoi Aleph Cloud introduit un premier flux transitoire, une sorte de filet de sécurité : pendant 6 mois, une enveloppe initiale de 900 000 tokens ALEPH par période de 30 jours est partagée entre les opérateurs de compute nodes (CRN) et les core nodes (CCN), avec une décroissance linéaire pour laisser progressivement la place au second mécanisme, celui qui constitue le vrai moteur du nouveau modèle.

Ce second flux est le cœur du nouveau modèle : un partage des revenus directement indexé sur l'usage réel du réseau. Concrètement, 95 % des paiements clients (effectués en USDC, ETH, ALEPH ou autre token ERC-20) alimentent un pool de distribution réparti entre CRN (60 %), stakers (20 %) et CCN (15 %), tandis que 5 % financent le développement du protocole.

Pour simplifier l'accès côté utilisateur, Aleph Cloud a déployé un smart contract sur Ethereum permettant d'acheter des crédits en quelques clics, sans avoir à gérer la volatilité des tokens pour déployer ses applications. Tout cela permet donc de créer un modèle de tarification prévisible pensé pour les développeurs et les équipes techniques.

Des critères de qualité encadrent l'attribution des workloads : seuls les nœuds dépassant 80 % au scoring de performance d'Aleph Cloud y sont éligibles avec l'IPv6 public en prérequis obligatoire. Les nœuds GPU et les machines virtuelles confidentielles, plus coûteux, bénéficient de niveaux de rémunération supérieurs. Un plafond mensuel d'émission à 1 350 000 ALEPH protège la durabilité du système en cas de forte chute des cours.

La prochaine phase du DePIN doit être financée par l'usage, pas seulement par les émissions. Avec Aleph v2, nous introduisons un modèle plus équilibré : un plancher de rémunération temporaire pour protéger les opérateurs pendant la transition, et un partage des revenus à long terme qui rémunère l'infrastructure lorsqu'elle est réellement utilisée. Olivier Desenfans, directeur technique d'Aleph Cloud

Une entreprise française au cœur du cloud et de l'IA

Aleph Cloud est avant tout une entreprise technologique. Sa mission est d'offrir une alternative souveraine et performante aux géants du cloud centralisé avec des économies pouvant atteindre 67 % par rapport à Amazon Web Services (AWS) ou 61 % par rapport à Google Cloud selon les configurations.

La plateforme propose un catalogue complet : cloud pour GPU, fonctions serverless, stockage décentralisé ou encore machines virtuelles confidentielles reposant sur des Trusted Execution Environments (TEE). Ces dernières permettent de traiter des données sensibles dans des environnements chiffrés et isolés, même pendant l'exécution : une nécessité pour les entreprises soumises à des contraintes réglementaires strictes ou manipulant des données propriétaires.

Le tout est accessible via un tableau de bord, une API, un SDK ou une CLI, sans friction, et compatible avec plus d'une dizaine de blockchains (Ethereum, Solana, Arbitrum, Polygon, Avalanche, etc.).

L'IA est aujourd'hui le principal moteur de croissance d'Aleph Cloud et l'écosystème s'est structuré en conséquence autour de 2 piliers : LibertAI et LiberClaw.

LibertAI est un moteur d'inférence open source. Il propose des modèles de langage (LLM) fonctionnant entièrement sur l'infrastructure décentralisée d'Aleph, sans dépendance à un fournisseur central. Pas de logs, pas de censure, pas de point de défaillance unique : les développeurs peuvent y construire des applications d'IA en gardant un contrôle total sur leurs données et leur environnement d'exécution.

LiberClaw est l'offre d'agents IA développée par Aleph Cloud à destination des particuliers et des professionnels. La plateforme permet de déployer en moins de 5 minutes un agent IA doté de mémoire persistante, d'un accès au Web et d'outils d'exécution, le tout sans configuration serveur.

Les agents tournent en continu sur l'infrastructure d'Aleph, chiffrés de bout en bout et sans possibilité d'extinction externe. En pratique, un agent IA de LiberClaw peut automatiser de la veille, gérer des flux de travail, assister une équipe ou piloter des interactions complexes, 24h/24, de manière totalement autonome.

Ainsi, le nouveau modèle de revenus d'Aleph v2 crée les conditions économiques pour que l'infrastructure soit durablement financée par l'usage réel, tandis que LiberClaw et LibertAI incarnent ce que cet usage peut produire de concret : des services IA accessibles pour le grand public et les entreprises.

👉 En savoir plus sur les nouvelles tokenomics d'Aleph Cloud

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