+8,1 % en 24h : le Bitcoin résiste face à la guerre au Moyen-Orient

Le cours de la plus grande cryptomonnaie a bondi de 8,1 % sur les dernières 24h. Une preuve de sa capacité de résistance, à l’heure où les actifs traditionnels sont secoués par la guerre au Moyen-Orient.

le 4 mars 2026 à 12:30.

1 minutes de lecture

author image

Marine Debelloir

Le cours du Bitcoin résiste aux tensions géopolitiques

Alors que les principales valeurs américaines et asiatiques sont en baisse depuis hier, le Bitcoin fait de la résistance. La plus grande cryptomonnaie affiche une progression de 8,1 % sur les dernières 24h. Par ailleurs, le BTC a franchi le seuil des 70 000 dollars ce matin, prenant 6,5 % en l’espace de quelques heures :

cours Bitcoin BTC

Le cours du Bitcoin a bondi ces dernières heures

Les raisons semblent d’ordre géopolitique. Le déclenchement de la guerre en Iran par les États-Unis et Israël a en effet marqué le début d’une série de hausses pour le cours du BTC, qui reste cependant volatil. La plus grande cryptomonnaie a en effet progressé de 14 % depuis les premières frappes le 28 février dernier.

Au 5e jour de guerre, le marché des cryptomonnaies fait globalement preuve de résilience. Sur les dernières 24h, la capitalisation totale des cryptomonnaies a progressé de 5,6 %. C’est notable : les actifs crypto ont habituellement tendance à évoluer en corrélation avec les valeurs boursières.

Il se pourrait que se dessine donc un rôle nouveau des cryptomonnaies dans le conflit en cours. On rappelle en effet que lors de la « guerre des 12 jours » de juin 2025, le cours du BTC avait en effet plutôt eu tendance à baisser.

Source : TradingView

 

