Le patron de Ripple accuse Strategy d'avoir nui au marché crypto

Le patron de Ripple accuse Michael Saylor de fragiliser le marché avec sa stratégie d'accumulation de Bitcoin. Ces critiques surviennent alors que Strategy fait face à une forte pression boursière.

Garlinghouse dénonce la stratégie de Saylor

Invité de CNBC vendredi, le directeur général de Ripple a vivement critiqué Michael Saylor et sa stratégie d'accumulation de Bitcoin. Il l'a même accusé de pénaliser l'ensemble de l'écosystème crypto.

L’ingénierie financière ne crée pas de valeur à long terme. La valeur à long terme d’un actif numérique sera tirée par son utilité Brad Garlinghouse, dirigeant de Ripple

Par « ingénierie financière », le dirigeant fait référence aux montages utilisés par Strategy pour lever des capitaux sur les marchés financiers, notamment via des émissions d'actions préférentielles et d'autres instruments financiers, afin d'acheter toujours plus de Bitcoin.

Selon lui, « l’équipe de Michael Saylor ne s’est pas concentrée sur les bons sujets et cela a nui à l’ensemble du marché ». Brad Garlinghouse vise plus particulièrement la méthode de Strategy consistant à financer ses achats de BTC grâce à des produits financiers comme les actions préférentielles STRC. Or, ces titres s'échangent désormais environ 25 % sous leur valeur nominale de 100 dollars, un décrochage préoccupant.

Le dirigeant estime ainsi que ces mécanismes peuvent soutenir temporairement la valorisation de l'entreprise, mais ne créent pas de valeur économique durable. À ses yeux, seule l'adoption concrète d'un actif numérique et son utilité réelle sont susceptibles d'en soutenir le prix à long terme. Brad Garlinghouse a toutefois précisé qu'il restait optimiste sur Bitcoin. Le cours du BTC évoluait ce dimanche matin un peu au-dessus de 60 000 dollars.

Découvrir comment bien investir dans Bitcoin (et protéger son épargne) avec la méthode Stratège

Publicité

Strategy sous pression

Les critiques du dirigeant de Ripple interviennent dans un contexte difficile pour Strategy. Vendredi, l'action MSTR a clôturé à 82,31 dollars, en baisse de 3,54 % sur la séance et de près de 30 % sur une semaine. De son côté, l'action préférentielle STRC a terminé à 74,57 dollars, soit un recul hebdomadaire de 18 %.

Autre signal préoccupant : le multiple de valeur nette d'actif (mNAV) de Strategy est tombé sous le seuil de 1, à 0,99. Cet indicateur mesure le rapport entre la capitalisation boursière de l'entreprise et la valeur de ses réserves de Bitcoin. Lorsqu'il passe sous 1, cela signifie que le marché valorise l'ensemble de Strategy à un niveau inférieur à celui de ses seuls BTC, attribuant donc une valeur négative à ses autres activités et à sa capacité à créer de la valeur.

Or, la direction de Strategy estime qu'un mNAV d'environ 1,22 constitue le seuil à partir duquel l'émission de nouvelles actions reste créatrice de valeur pour les actionnaires. En dessous de ce niveau, lever des fonds en émettant des actions afin d'acheter davantage de Bitcoin devient dilutif : chaque nouvelle émission apporte moins de valeur qu'elle n'en retire aux actionnaires existants, remettant en cause le modèle qui a jusqu'ici permis à l'entreprise d'accélérer son accumulation de BTC.

Acheter du Bitcoin facilement avec eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Un modèle qui inquiète l'ensemble des acteurs du marché

Strategy détient aujourd'hui environ 847 363 BTC. Toutefois, avec le recul récent du marché, cette réserve affiche désormais une moins-value latente d'environ 15 % par rapport à son prix d'acquisition moyen. L'entreprise supporte également une lourde structure de financement, avec 6,7 milliards de dollars de dette convertible et 15,5 milliards de dollars d'actions préférentielles.

👉 Sur le même sujet – Michael Saylor tente de rassurer sur la chute de Strategy

Les investisseurs ayant souscrit à ces instruments bénéficient d'une priorité de remboursement et de rémunération sur les actionnaires ordinaires. Les actions préférentielles génèrent ainsi près de 1,7 milliard de dollars de dividendes annuels à verser.

Téléchargez Revolut pour acheter du Bitcoin et recevoir un bonus de 20 €

Sources : The Block, CNBC

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.