Ripple à l'attaque d'Ethereum au travers de la DeFi ?

Face à la mutation actuelle du secteur crypto, la finance décentralisée (DeFi) s’organise afin de proposer une sécurité suffisante et des services adaptés aux acteurs institutionnels. Une stratégie adoptée par Ripple, qui vient d’annoncer le lancement d’un protocole de prêt sur la blockchain XRP Ledger.

Ripple lance un protocole DeFi de prêt on-chain sur XRP Ledger

Depuis son développement important en 2020, la finance décentralisée (DeFi) ambitionne de proposer des services financiers accessibles à tous, construits à l'aide de la blockchain et des cryptomonnaies selon des principes de décentralisation et de gestion communautaire.

Une vision initiale désormais largement orientée vers les acteurs de la finance traditionnelle afin de leur proposer des services plus sécurisés, comme dans le récent cas d'Ethereum qui développe actuellement un nouveau standard de tokens à la fois confidentiels et réglementaires.

Pour approfondir - Qu'est-ce que la finance décentralisée (DeFi) ? Définition et explication

De quoi motiver d'autres projets à s'inscrire dans cette dynamique. C'est en tout cas ce que semble indiquer la récente annonce de Ripple au sujet du lancement d'un protocole de prêt basé sur sa blockchain XRPL en capacité de permettre aux structures institutionnelles « d'emprunter contre [leurs] avoirs on-chain selon des conditions que [leurs] équipes de trésorerie et de gestion des risques peuvent réellement évaluer ».

À mesure que davantage d'actifs du monde réel migrent on-chain — notamment les bons du Trésor, les fonds monétaires, les stablecoins, les matières premières et le crédit privé — la question n'est plus simplement de savoir si ces actifs peuvent exister sur la blockchain. Elle se transforme en : comment deviennent-ils productifs une fois qu'ils s'y trouvent ? Ripple

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Une infrastructure de crédit qui sépare deux fonctions distinctes

La mise en place de ce XRPL Lending Protocol repose sur l'essor actuel de la tokenisation, en capacité d'implanter sur la blockchain « des actifs qui n'existaient auparavant que dans les systèmes internes des banques et des administrateurs de fonds ». Mais est-ce suffisant ?

Visiblement pas pour Ripple, qui explique comment ces actifs tokenisés doivent ensuite « pouvoir être utilisés comme garanties afin d'emprunter, d'accéder à de la liquidité et de financer des activités économiques, comme c'est le cas dans la finance traditionnelle ».

📰 Crypto : vers une DeFi « confidentielle » ? Certains protocoles s'organisent

Pour ce faire, le protocole de lending mis en place par Ripple introduit une infrastructure de crédit qui sépare clairement deux fonctions :

l'évaluation du risque de crédit, réalisée off-chain par les institutions financières ;

l'exécution effective des prêts, automatisée sur la blockchain.

La conception du protocole de prêt XRPL repose sur un principe simple : les institutions conservent le contrôle sur les décisions de crédit, tandis que le protocole normalise l'exécution de ces décisions. Ripple

Dans les faits, cette séparation prend également forme de manière effective en associant un « Single Asset Vault », qui regroupe la liquidité d'un même actif, avec le « Lending Protocol » qui transforme cette liquidité en prêts selon des règles définies en amont, séparant la conservation des actifs et leur financement en deux fonctions distinctes.

Une manière de passer à « la prochaine étape de l'adoption de la blockchain » en permettant aux actifs détenus on-chain de devenir productifs, selon Ripple... à deux doigts d'annoncer l'invention de la DeFi.

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Source : Ripple

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