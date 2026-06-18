La transparence offerte par la finance on-chain serait-elle un frein à son adoption institutionnelle ? Une interrogation à laquelle certains protocoles majeurs de la DeFi tentent d’apporter une réponse avec le lancement d’un vault aux rendements confidentiels.

DeFi vs transparence : la confidentialité devient un atout

La confidentialité serait-elle en train de devenir le nouvel enjeu stratégique capable d'accélérer l'adoption de la blockchain Ethereum comme principal support des développements on-chain de la finance traditionnelle ? La question semble trouver une réponse évidente dans la récente volonté affichée par ses développeurs de proposer un standard de tokens confidentiels et réglementairement corrects.

Une dynamique à laquelle semblent également s'associer certains projets de premier plan implantés au sein de la finance décentralisée (DeFi), comme le protocole de prêt et d'emprunt Morpho qui vient de s'associer au spécialiste de la confidentialité Zama afin de fournir l'infrastructure nécessaire au lancement du vault Confidential USDC Prime de Steakhouse Financial.

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Le but de l'opération ? Déposer des tokens confidentiels cUSDC de Zama sur Morpho afin de « générer du rendement à partir de vaults soigneusement sélectionnés de Steakhouse Financial, sans divulguer leurs soldes ni leurs stratégies on-chain ».

Bien plus qu'une simple fonctionnalité annexe, ce service répond à une véritable nécessité selon le cofondateur de Morpho, Merlin Egalite, qui explique comment les investisseurs institutionnels « ne cessent de réclamer plus de confidentialité sur la blockchain », notamment afin de pouvoir « allouer des fonds dans des vaults sans compromettre leur confidentialité opérationnelle ».

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Confidentialité et décentralisation ne sont plus incompatibles

Une évolution en apparence nécessaire qui remet toutefois en cause un élément fondamental de toute blockchain publique - mais également de la DeFi - associé au principe de décentralisation : la transparence qui permet de surveiller l'intégralité de ses transactions en temps réel.

Une incompatibilité apparente avec le principe de confidentialité réclamé par les acteurs de la finance traditionnelle, historiquement habitués à évoluer en toute opacité, que le cofondateur et CEO de Zama, Rand Hindi, estime avoir résolu avec cette solution innovante.

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Jusqu’à présent, évoluer sur une blockchain publique revenait à exposer l’ensemble de sa stratégie financière à ses concurrents. Désormais, confidentialité et décentralisation ne sont plus incompatibles.

Au centre de cette nouvelle offre, le token cUSDC du protocole Zama obtenu directement sur Ethereum sans nécessiter de passer par un bridge. Une cryptomonnaie dont la confidentialité affichée permet de préserver la possibilité de procéder à des audits et autres contrôles de conformité.

Selon les informations disponibles, les dépôts sur le vault Confidential USDC Prime de Stakehouse Financial seront ouverts à partir du 23 juin, et accessibles directement via l'application Zama.

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Source : Zama

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