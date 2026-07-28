Bitmine achète 10 000 ETH supplémentaires et confirme sa position de plus grand détenteur d'Ethers

Alors que Bitmine souhaite acquérir 5 % de l'offre d'ETH, l'entreprise se rapproche de son objectif grâce à l'acquisition de près de 10 000 ETH. Nous faisons le point.

Bitmine persiste et signe sur les achats d'ETH

Connu pour être le plus grand détenteur institutionnel d’ETH, Bitmine persiste et signe en annonçant avoir acheté près de 10 000 unités au cours de la semaine écoulée : à savoir 9 946 Ethers exactement.

À présent, l’Ethereum Treasury Company détient 5,79 millions d’ETH, soit 4,8 % de l’offre totale de 120,7 millions de cette cryptomonnaie, ce qui porte à 96 % son objectif d’en acquérir 5 %, 13 mois après le lancement de ce projet. Sur les montants en jeu, Bitmine a staké quelque 4,92 millions d’ETH, ce qui lui permet d’estimer un rendement annualisé de 299 millions de dollars, une fois que quelques objectifs seront atteints.

En l’occurrence, il s’agit pour Bitmine et ses partenaires de staker l’ensemble de leurs Ethers sur MAVAN (Madie in American Validator Network), une plateforme de staking institutionnelle conçue par l’entreprise, qui « ambitionne de s'étendre aux investisseurs institutionnels, aux dépositaires et aux partenaires de l'écosystème à la recherche d'une infrastructure de staking de pointe ».

💡 Comment acheter de l'ETH ?

Dans son communiqué, l’entreprise se montre particulièrement optimiste quant à l’arrivée du GENIUS Act :

La direction de Bitmine estime que le CLARITY Act et le projet Crypto de la Securities and Exchange Commission (SEC) auront un impact aussi déterminant sur les services financiers en 2026 que la décision américaine du 15 août 1971 de mettre fin à Bretton Woods et à l'étalon-or du dollar américain il y a 54 ans. Cet événement de 1971 a été le catalyseur de la modernisation de Wall Street, donnant naissance aux géants emblématiques de la finance et aux infrastructures de paiement que nous connaissons aujourd'hui. Ces dernières se sont avérées être des investissements plus rentables que l'or.

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Dans les faits, rappelons que Bitmine, ainsi que son président, Tom Lee, ont toujours fait preuve d’un excès d’optimisme et que le CLARITY Act, si et lorsqu’il sera adopté, pourrait en réalité avoir un impact bien plus limité que ce qu’en attendent certains.

À titre d’exemple, les ETF Bitcoin illustrent admirablement bien le décalage entre les espérances d’un écosystème et la réalité du terrain. Certes, ces derniers ont capté de nombreux capitaux pendant un temps, mais les promesses de la fin des cycles de 4 ans qui les accompagnaient n’ont malgré tout pas résisté au bear market.

Dans cette même logique, le CLARITY Act devrait effectivement apporter un cadre susceptible de favoriser l’adoption des actifs numériques, mais ce cadre seul ne suffit pas et la demande ainsi que les cas d’usage concrets devront suivre pour que l’impact soit réellement tangible.

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En attendant, rappelons que l’action BMNR de Bitmine s’échange à 17,92 dollars en bourse, en baisse de près de 89 % depuis l’année dernière.

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Source : Communiqué de presse

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