CLARITY Act : les géants de la finance affichent leur soutien alors que le Sénat tente d'accélérer la manœuvre

Face aux difficultés rencontrées par le projet américain de réglementation du marché crypto CLARITY Act, certains géants de la finance affichent leur soutien, alors que les républicains du Sénat tentent d’accélérer les choses pour obtenir une adoption début août.

Les géants de la finance soutiennent l'adoption du CLARITY Act

Initialement annoncée pour le mois de janvier dernier, l'adoption de la législation américaine du marché crypto CLARITY Act tente désormais de trouver un dénouement législatif possible avant le début de l'année prochaine, avec une probabilité d'aboutir récemment estimée à 50 % par les spécialistes de Galaxy Research.

Une probabilité que certains géants de la finance traditionnelle semblent vouloir contredire, si l'on en croit le soutien récemment affiché par la directrice générale senior et responsable mondiale du développement des marchés pour le leader mondial de la gestion d'actifs BlackRock dans les colonnes du média Politico.

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En effet, elle estime que ce projet de loi « aidera les États-Unis à façonner la prochaine ère de la structure des marchés, en soutenant l'innovation tout en préservant la transparence, la résilience et les protections des investisseurs qui font des États-Unis le leader mondial des marchés de capitaux ».

Un soutien également exprimé en ce début de semaine par le géant américain de la finance Franklin Templeton, dans une publication sur le réseau X qui explique comment « ce projet de loi clarifierait le cadre réglementaire applicable aux cryptomonnaies ».

Les investisseurs sauraient de quelles protections ils bénéficient, tandis que les entreprises sauraient de quels régulateurs elles dépendent. Il est temps de donner au secteur la clarté réglementaire dont il a besoin. Franklin

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Une adoption possible le 3 août prochain ?

Pendant ce temps, les choses semblent s'accélérer du côté des instances législatives, avec la publication d'une nouvelle version du texte de loi qui fusionne les modifications apportées par les comités bancaires et de l'agriculture du Sénat, tout en y intégrant pour la première fois les dispositions éthiques exigées par les démocrates.

L'occasion pour certains élus républicains de tenter d'apporter une solution au principal obstacle identifié pour obtenir une adoption du CLARITY Act avant la fin de cette année : le manque de temps disponible pour l'étudier au Sénat.

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En effet, ils envisagent dans un premier temps de retarder les vacances parlementaires afin de poursuivre le processus législatif en cours, tout en essayant d'imposer une clôture des débats - si toutefois ils obtiennent les votes nécessaires - dans le but d'accélérer l'examen du texte avant la fin du mois de juillet.

De quoi permettre au fondateur et CEO de Coinbase, Brian Armstrong, d'appeler à une adoption imminente pour permettre au secteur des cryptomonnaies de bénéficier enfin de la clarté réglementaire nécessaire, alors que son directeur des affaires publiques, Faryar Shirzad, parle déjà d'un vote pouvant intervenir le 3 août.

Une affaire à suivre de près...

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Sources : Politico, Brian Armstrong

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